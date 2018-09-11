Жахлива аварія в Індії: автобус з паломниками впав у прірву, 50 загиблих



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ДТП в Індії забрала 50 життів

ЗМІ стверджують, що це найбільша аварія в Індії за останні роки

50 людей загинули в результаті аварії на півдні Індії, де з дороги злетів автобус з паломниками. Про це повідомляє агентство AFP.

Інцидент стався в штаті Телангана. Автобус повертався після поїздки в індуїстський храм Кондагатту Анджанея Свамі.

Серед загиблих щонайменше троє дітей.

За даними ЗМІ, які посилаються на очевидців, водій їхав занадто швидко і втратив керування. Стверджують, що це найбільша аварія в Індії за останні роки.

За статистикою, дорожні аварії в Індії щорічно забирають життя понад 150 тис осіб.

Більшість ДТП відбуваються через погані дороги, погане обслуговування транспортних засобів і нерозважливе кермування.

Місцева влада повідомила, що кожній родині загиблого виплатять 7 тис. доларів компенсації.