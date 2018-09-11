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    У світі

    Жахлива аварія в Індії: автобус з паломниками впав у прірву, 50 загиблих

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    ДТП в Індії забрала 50 життів - Жахлива аварія в Індії: автобус з паломниками впав у прірву, 50 загиблих
    ДТП в Індії забрала 50 життів

    ЗМІ стверджують, що це найбільша аварія в Індії за останні роки

    50 людей загинули в результаті аварії на півдні Індії, де з дороги злетів автобус з паломниками. Про це повідомляє агентство AFP.

    Інцидент стався в штаті Телангана. Автобус повертався після поїздки в індуїстський храм Кондагатту Анджанея Свамі.

    Серед загиблих щонайменше троє дітей.

    За даними ЗМІ, які посилаються на очевидців, водій їхав занадто швидко і втратив керування. Стверджують, що це найбільша аварія в Індії за останні роки.

    За статистикою, дорожні аварії в Індії щорічно забирають життя понад 150 тис осіб.

    Більшість ДТП відбуваються через погані дороги, погане обслуговування транспортних засобів і нерозважливе кермування.

    Місцева влада повідомила, що кожній родині загиблого виплатять 7 тис. доларів компенсації.

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