Жертвами авіаударів у Ємені стали 26 дітей та четверо жінок



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Війна у Ємені

В ООН закликали провести незалежне розслідування атак проти цивільного населення

У Ємені внаслідок масштабних авіаударів з боку коаліції, очолюваної Саудівською Аравією загинуло щонайменше 26 дітей та четверо жінок.

Про це повідомив заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги Марк Локок, пише AFP.

В результаті атаки 23 серпня у районі Аль-Дурайхімі, на південь від повстанського міста Ходейда, загинуло щонайменше 22 дитини і четверо жінок. Інший повітряний удар того ж дня забрав життя ще чотирьох дітей.

«Вдруге за два тижні, коли повітряна атака коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, привела до десятків жертв серед цивільного населення», - йдеться у заяві Локока.

В ООН закликали провести незалежне розслідування атак проти цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що ООН хоче провести у Женеві переговори щодо Ємену.