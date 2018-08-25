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    У світі

    Жертвами авіаударів у Ємені стали 26 дітей та четверо жінок

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    Війна у Ємені - Жертвами авіаударів у Ємені стали 26 дітей та четверо жінок
    Війна у Ємені

    В ООН закликали провести незалежне розслідування атак проти цивільного населення

    У Ємені внаслідок масштабних авіаударів з боку коаліції, очолюваної Саудівською Аравією загинуло щонайменше 26 дітей та четверо жінок.

    Про це повідомив заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги Марк Локок, пише AFP.

    В результаті атаки 23 серпня у районі Аль-Дурайхімі, на південь від повстанського міста Ходейда, загинуло щонайменше 22 дитини і четверо жінок. Інший повітряний удар того ж дня забрав життя ще чотирьох дітей.

    «Вдруге за два тижні, коли повітряна атака коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, привела до десятків жертв серед цивільного населення», - йдеться у заяві Локока.

    В ООН закликали провести незалежне розслідування атак проти цивільного населення.

    Раніше повідомлялося, що ООН хоче провести у Женеві переговори щодо Ємену.

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