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    У світі

    Зірвано рекордний в історії європейських лотерей джек-пот

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    Лотерейний білет EuroMillions - Зірвано рекордний в історії європейських лотерей джек-пот
    Лотерейний білет EuroMillions
    Фото з відкритих джерел

    Гравець EuroMillions з Франції отримає 200 млн євро

    У міжнародній лотереї EuroMillions 11 грудня було розіграно рекордний джекпот – переможець виграв 200 мільйонів євро. Організатори лотереї повідомили, що власник виграшного квитка живе у Франції. Він поки ще не звернувся за своїми грошима; на те, щоб це зробити, у нього є 60 днів.

    Повідомляють, що переможець правильно вгадав всі п'ять з 50 чисел – 6, 9, 13, 24 і 41, а також два «щасливих зіркових номера» – 3 і 12.

    EuroMillions - найбільша міжнаціональна лотерея, що проходить у Великобританії, Ірландії, Франції, Іспанії, Португалії, Бельгії, Люксембурзі, Швейцарії та Австрії. Стандартний квиток в більшості країн коштує 2,5 євро.

    Розмір виграшу в EuroMillions збільшився до 200 мільйонів євро після зміни в лютому 2020 року його верхньої межі, яка раніше становила 190 мільйонів євро. Джек-пот в такому розмірі вигравався чотири рази. У серпні 2012 року Адріан і Джилліан Бейфорди, британська подружня пара, стали першими гравцями, які виграли цей величезний джекпот. У жовтні 2014 року володар одного квитка з Португалії також виграв 190 мільйонів євро, а потім переможець з Іспанії отримав таку ж суму в жовтні 2017 року.

    Теги: лотерея квиток
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