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Жорстокі досліди на людях: у Китаї знайдено бункер ІІ Світової війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Жорстокі досліди на людях: у Китаї знайдено бункер ІІ Світової війни
Під час експериментів вбили від 3 000 до 12 000 тисячі людей
фото: Heilongjiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

У бункері науковці випробовували біологічну зброю 

У Китаї археологи знайшли підземний бункер, який японські вчені використовували для проведення жорстоких експериментів на людях до та під час II Світової війни. Про це повідомляє IFLScience.

Бункер знайшли поблизу міста Анда. Експерименти проводив «підрозділ 731» в період 1935 і 1945 років. 

Японські вчені піддавали в'язнів впливу патогенів і проводили препарування, щоб дізнатися більше про їх вплив на організм людини. Це відкриття було використано японською імператорською армією для поширення тифу, холери та чуми в Китаї. 

На людях випробовували гранати, вогнемети, касетні бомби, патогенні бомби та хімічну зброю. Зокрема, людей піддавали жорстоким експериментам у камерах низького тиску, що призводило до розриву очей. Піддослідних уражували струмом, зневоднювали через палючі потоки повітря, здійснювали смертельне обертання на центрифузі, робили ін`єкції крові тварин і опромінювали смертельними дозами рентгенівського проміння.

Підрозділ через під час експериментів вбили від 3 000 до 12 000 тисячі людей: жінок, чоловіків та дітей.

Після початку дослідження у 2019, археологи виявили підземну структуру, що складається з кількох взаємопов’язаних тунелів і камер, з використанням геофізичних досліджень, буріння та методів буріння.

Археологи ще не увійшли в бункер, але розповіли певні подробиці. Ряд U-подібних бункерів і круглих камер було виявлено на глибині п’яти футів під землею, і дослідники вважають, що ці камери використовувалися для спостереження та препарування людей після зараження патогенами або хімікатами.  

Більшість надземних будівель на місці Анда було знесено в 1945 році, щоб приховати докази експериментів. Однак археологи кажуть, що підземні споруди збереглися.

Задля того, щоб зберегти секретність під землею були побудовані такі приміщення, як казарми, лазні та їдальні.

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Теги: історія Друга світова війна археолог знущання вчені

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