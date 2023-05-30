Жорстокі досліди на людях: у Китаї знайдено бункер ІІ Світової війни

Під час експериментів вбили від 3 000 до 12 000 тисячі людей

У бункері науковці випробовували біологічну зброю

У Китаї археологи знайшли підземний бункер, який японські вчені використовували для проведення жорстоких експериментів на людях до та під час II Світової війни. Про це повідомляє IFLScience.

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Бункер знайшли поблизу міста Анда. Експерименти проводив «підрозділ 731» в період 1935 і 1945 років.

Японські вчені піддавали в'язнів впливу патогенів і проводили препарування, щоб дізнатися більше про їх вплив на організм людини. Це відкриття було використано японською імператорською армією для поширення тифу, холери та чуми в Китаї.

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На людях випробовували гранати, вогнемети, касетні бомби, патогенні бомби та хімічну зброю. Зокрема, людей піддавали жорстоким експериментам у камерах низького тиску, що призводило до розриву очей. Піддослідних уражували струмом, зневоднювали через палючі потоки повітря, здійснювали смертельне обертання на центрифузі, робили ін`єкції крові тварин і опромінювали смертельними дозами рентгенівського проміння.

Підрозділ через під час експериментів вбили від 3 000 до 12 000 тисячі людей: жінок, чоловіків та дітей.

Після початку дослідження у 2019, археологи виявили підземну структуру, що складається з кількох взаємопов’язаних тунелів і камер, з використанням геофізичних досліджень, буріння та методів буріння.

Археологи ще не увійшли в бункер, але розповіли певні подробиці. Ряд U-подібних бункерів і круглих камер було виявлено на глибині п’яти футів під землею, і дослідники вважають, що ці камери використовувалися для спостереження та препарування людей після зараження патогенами або хімікатами.

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Більшість надземних будівель на місці Анда було знесено в 1945 році, щоб приховати докази експериментів. Однак археологи кажуть, що підземні споруди збереглися.

Задля того, щоб зберегти секретність під землею були побудовані такі приміщення, як казарми, лазні та їдальні.