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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Про ціну перемоги та «військову звитягу» Радянського режиму

glavcom.ua
Злочини Гітлера та Сталіна однаково жахливі
фото з відкритих джерел

11 травня 1945 року в Радянському Союзі створили 100 додаткових концентраційних таборів для осіб, які перебували в нацистському полоні

Коли вчився в радянській школі пам’ятаю, як мені розказували, що перемогу у війні з нацистською Німеччиною ми здобули завдяки таланту Сталіна та радянських воєначальників.

На жаль, правда трохи в іншому.

Але спочатку для роздумів та аналізу суха статистика. Втрати країн під час Другої Світової війни:

  • США – 405 399 чоловік
  • Велика Британія – 286 200 чоловік
  • Франція – 253 000 чоловік
  • Німеччина – 5 318 000 чоловік

А скільки загинуло мешканців радянської тоталітарної імперії? На жаль, точної цифри не відомо. Одні історики наводять цифри у 27 а то й і у 40 млн. Інші від 11 до 15 млн.

На жаль, через те що радянська влада не зробила одразу після війни перепис населення точну цифру важко назвати. Та і з архівами воєнних років – значні проблеми. Вони або засекречені або знищені.

Дивлячись на цю статистику, розумієш яку насправді страшну ціну заплатили народи СРСР за перемогу.

Радянське командування просто засипало ворожі позиції «людськими тілами», власне це те, що ми зараз бачимо під Бахмутом.

Тож не було і немає ніякої військовоі звитяги чи таланту полководців.

ПС: 11 травня 1945 року в Радянському Союзі створили 100 додаткових концентраційних таборів для осіб, які перебували в нацистському полоні. Як не важко здогадатись, частина людей в цих таборах лишилась на роки.

Ось така іронія долі – частина з тих хто не загинув від рук нацистів загинув від рук Радянського союзу. До речі, не виключаю що частина військовополонених, яких ми віддаємо на обмін в Росію зараз чекає подібна доля.

Адже орда не міняється…

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Теги: СРСР Радянська влада статистика Друга світова війна війна історія

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