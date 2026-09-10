Росія та В'єтнам домовилися створити стратегічний запас нафти

В'єтнам домовився з Росією про створення стратегічного резерву нафти

Ханой раніше попросив Москву забезпечити довгострокові поставки сировини

Росія та В'єтнам домовилися про співпрацю у створенні стратегічного нафтового резерву. Російська державна компанія «Зарубежнефть» та в'єтнамська державна енергетична компанія Petrovietnam підписали відповідну рамкову угоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Документ підписали під час державного візиту лідера В'єтнаму То Лама до Росії. Угода передбачає співпрацю двох державних компаній у межах проєкту зі створення стратегічного нафтового резерву на території В'єтнаму.

Водночас ключові параметри майбутнього проєкту поки залишаються невідомими. Компанії не розкрили запланованих обсягів резерву, термінів його створення та фінансових умов співпраці.

Після переговорів російський диктатор Володимир Путін заявив, що саме Москва запропонувала Ханою розглянути можливість спільного формування стратегічних запасів палива.

«Російська сторона запропонувала партнерам розглянути ідею спільного створення стратегічних запасів палива у В'єтнамі», – заявив Путін.

Енергетика залишається одним із ключових напрямів співпраці Москви та Ханоя. В'єтнам ще до укладання рамкової угоди демонстрував зацікавленість не лише у створенні резервів, а й у стабільному постачанні російської сировини.

У березні прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь закликав «Зарубежнефть» збільшити інвестиції у країну. Одночасно він запропонував російській компанії забезпечити довгострокові поставки сирої нафти до В'єтнаму.

Уже в червні російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив про готовність Москви допомогти Ханою зі створенням стратегічного нафтового резерву. Підписана у вересні рамкова угода стала наступним етапом цих переговорів.

Нагадаємо, паралельно Росія намагається розширити співпрацю з В'єтнамом у транспортній сфері. Москва звернулася до Ханоя з пропозицією передати російським перевізникам літаки в'єтнамських авіакомпаній у так званий «мокрий» лізинг.