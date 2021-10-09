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    Стало відомо про масові скарги співробітників Facebook на компанію

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    Співробітники Facebook розчаровувалися через те, що відбувалося всередині компанії - Стало відомо про масові скарги співробітників Facebook на компанію
    Співробітники Facebook розчаровувалися через те, що відбувалося всередині компанії
    Фото з відкритих джерел

    Люди звільнялися з компанії через емоційне вигоряння і розчарування

    Колишня менеджерка із продуктів Facebook Френсіс Хауген, яка звинуватила соцмережу в поширенні контенту, що викликає ненависть, – не перший співробітник, що попереджає про проблеми в компанії. Про це повідомляє The Washington Post.

    Як ідеться у публікації, до цього деякі колишні співробітники вже виступали публічно або навіть викрадали секретні документи. При цьому критика на адресу колишнього роботодавця іноді робила їх персонами нон ґрата в технологічній галузі. У той же час багато працівників роками спостерігали за тим, що відбувається в компанії. Вони також масово скаржилися на політику соцмережі на внутрішньому форумі Workplace і повідомляли про деморалізацію, пов'язану з тим, що керівництво відкидало багаторічні внутрішні проекти.

    Уточнюється, що деякі з них звільнялися через емоційне вигоряння і розчарування. Опитані виданням співробітники розповіли, приходили в Facebook з вірою в те, що вони можуть зіграти певну роль у виправленні сервісу. Однак з часом оптимізм змінювався розчаруванням від того, що вони бачили всередині компанії, і смиренням через неможливість змінити її зсередини.

    Раніше Хауген звинуватила Facebook в навмисному поширенні контенту, що провокує ненависть. У травні 2021 року вона звільнилася з Facebook після майже двох років роботи, а у вересні подала анонімні скарги в федеральні правоохоронні органи на компанію, звинувативши її в спробах нажитися на користувачах. У свою чергу, засновник і керівник платформи Марк Цукерберг заявив, що звинувачення в жадібності безглузді і компанії «глибоко небайдужі» такі питання, як безпека і психічне здоров'я людей.

    Увечері в п'ятницю, 8 жовтня, багато користувачів Facebook і Instagram зіткнулися зі збоями в роботі сайтів і додатків. Скарги надійшли з США, Канади, Німеччини, Великобританії, Росії та ряду інших країн.

    До слова, Facebook призупинив розробку нових продуктів на тлі масштабної критики.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Натомість Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

    Також у роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій. Ще 5 жовтня в роботі сервісу Outlook стався збій.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

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    Теги: ЗМІ США документи Facebook Instagram безпека час WhatsApp
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    Стало відомо про масові скарги співробітників Facebook на компанію