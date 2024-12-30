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Зумери вже в минулому: 2025 року народжуватимуться діти покоління Beta

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зумери вже в минулому: 2025 року народжуватимуться діти покоління Beta
Діти цього року розпочнуть нове покоління людства
фото із відкритих джерел

Наступний рік принесе нове покоління людей під назвою Gen Beta

Ті, хто народився в 2025 році, будуть першими в новій групі однолітків – так званому поколінні Gen Beta. Про це пише Republic World.

Епоха Gen Beta, яка триватиме приблизно до 2039 року, слідує за Gen Alpha, яка тривала з 2010 до 2024 року. До того – з 1996-го по 2010 рік – було покоління Z (так звані зумери), якому передувало покоління Y, або міленіали, – ті, що народилися з 1981 по 1996 рік.

Покоління Beta до 2035 року становитиме 16% населення Землі і житиме у світі, що працює на штучному інтелекті, вважає соціальний дослідник і футуролог Марк Маккріндл, який вигадав термін Gen Alpha. «Воно успадкує світ, який бореться із серйозними соціальними проблемами», – написав він на своїй сторінці у соцмережі.

«Зі зміною клімату, глобальними демографічними зрушеннями та швидкою урбанізацією стійкість буде не просто перевагою, а очікуванням. Покоління Beta житиме в епоху, коли штучний інтелект та автоматизація повністю вбудовані у повсякденне життя – від освіти та робочих місць до охорони здоров'я та розваг», – пише Маккріндл.

Батьки дітей покоління Gen Beta, вважає він, які переважно належать до покоління Z, можуть використовувати інший підхід до використання соціальних мереж, ніж їхні попередники.

«В той час, як багато батьків-міленіалів використовували соціальні мережі, щоб документувати життя своїх дітей, покоління Z знає більше як про позитивні сторони, так і про проблеми, пов'язані з використанням соціальних мереж з раннього віку. Батьки покоління Z з більшою ймовірністю погодяться з тим, що обмеження екранного часу їхньої дитини є для них найвищим пріоритетом», – пояснив футуролог.

У свою чергу дослідник поколінь Джейсон Дорсі зазначив, що, коли покоління бета стане достатньо дорослим, щоб голосувати, покоління X – ті, хто народився з 1965 по 1980 рік, – будуть демографічною групою, яка перебуває при владі, і гарячими питаннями стануть такі теми, як погіршення клімату.

До слова, у цьому столітті на Землі може статися сильне виверження одного з вулканів, яке може викликтати «кліматичний хаос» планети. Про це заявив професор Женевського університету Маркус Штоффель.

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Теги: діти соціум соціальні мережі батьки штучний інтелект населення соцмережі обмеження

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