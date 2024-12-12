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Греція вийшла з економічної кризи, але має іншу халепу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Греція вийшла з економічної кризи, але має іншу халепу
Греції загрожує демографічний колапс
фото із відкритих джерел

Gazeta: Греція поступово вимирає, населення зменшується, а кількість покинутих міст-примар зростає

Кількість «міст-примар» росте по всій Греції. Їх формування викликано різким скороченням чисельності населення і старінням суспільства. Про це пише польське видання Gazeta.

«Міста-примари» переслідують Грецію. У країні налічується близько 200 повністю занедбаних міст та сіл. В одному з «популярних» – Ласті – 2021 року мешкало лише 12 мешканців, але зараз там нікого немає. «Міста-примари» створюються через вимирання населення та падіння народжуваності – проблем, які дедалі більше загострюються у Греції.

«Греція має один із найнижчих показників народжуваності в Європі. Зараз він становить 1,3, що вдвічі менше, ніж у 1950 році, і набагато нижче, ніж 2,1, необхідне для забезпечення заміни покоління», – пишуть журналісти.

Так, 2023 року в Греції зареєстрували близько 71 тис. немовлят, що на 6% менше порівняно з 2022 роком. Цей результат також виявився гіршим з того часу, як у країні почали вести облік приросту/зменшення населення. Причому кожні дві смерті припадає приблизно одне народження, а чисельність греків старших за 65 років майже вдвічі перевищує кількість людей віком до 14 років. На думку експертів, демографічна криза може накрити Грецію, яка тільки-но виходить з кризи економічної. 

До слова, аналогічна ситуація із демографією може очікувати і на Китай. До 2035 демографічна ситуація в Китаї може сильно погіршитися. Національне бюро статистики Китаю зафіксувало 2019 року мінімальний рівень народжуваності в країні за останні 60 років.

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Теги: діти Греція соціум демографічна криза криза населення

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