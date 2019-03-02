  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    З’явилися подробиці ДТП з українцями у Москві

    • Розсилка
    Забезпечується консульський супровід - З’явилися подробиці ДТП з українцями у Москві
    Забезпечується консульський супровід

    Постраждалі госпіталізовані

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Новій Москві постраждали чотири громадяни України. Про це інформує консульська служба МЗС України з посиланням на консула України в Москві.

    «Постраждалі госпіталізовані, загрози їхньому життю немає. Забезпечується консульський супровід надання постраждалим необхідної допомоги», - йдеться у повідомленні.

    Раніше стало відомо, що на Варшавському шосе біля селища Сатіно-Татарське у Новій Москві сталося ДТП за участю автобуса з київськими номерами

    Російські ЗМІ повідомили про двох постраждалих українців. 

    Читайте також
    МЗС Росія ДТП українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ