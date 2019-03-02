З’явилися подробиці ДТП з українцями у Москві



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Забезпечується консульський супровід

Постраждалі госпіталізовані

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Новій Москві постраждали чотири громадяни України. Про це інформує консульська служба МЗС України з посиланням на консула України в Москві.

«Постраждалі госпіталізовані, загрози їхньому життю немає. Забезпечується консульський супровід надання постраждалим необхідної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що на Варшавському шосе біля селища Сатіно-Татарське у Новій Москві сталося ДТП за участю автобуса з київськими номерами.

Російські ЗМІ повідомили про двох постраждалих українців.