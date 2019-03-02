Автобус з українцями потрапив у ДТП у Москві



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Травмовано двох українців

На Варшавському шосе біля селища Сатіно-Татарське у Новій Москві сталося ДТП за участю автобуса з київськими номерами. Як повідомляє РИА Новости з посиланням на представника в екстрених службах Москви, в результаті аварії є потерпілі.

За попередніми даними, травми отримали двоє українців. В якому стані перебувають постраждалі, не уточнюється.

Співробітники поліції з'ясовують деталі ДТП.

Нагадаємо, український автобус, що прямував маршрутом Київ-Свіноуйсце, потрапив у ДТП у населеному пункті Тур Лодзинського воєводства Польщі.

У результаті аварії, що сталася о 02:40 за київським часом, загинув водій українського автобуса, двоє осіб потрапили до лікарні.

Джерело: Росбалт