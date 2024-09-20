Австралія може передати Україні танки Abrams – The Sydney Morning Herald

За словами австралійських посадовців, танки Abrams перебувають «у гарній формі»

Уряд Австралії спільно зі Сполученими Штатами розробляє план, який передбачає передачу Україні американських танків Abrams. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

За словами журналістів, міністр оборони Австралії Річард Марлес, який у лютому виключав можливість надання Україні танків Abrams, пом'якшив свою риторику. «Є ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України», – наголошував він.

Неназвані джерела The Sydney Morning Herald в уряді також розповіли, що Марлес вивчає можливість надання Україні танків Abrams з огляду на правила оборонного експорту США.

Чутки з'явилися після того, як цього тижня українська діаспора в Австралії була обурена тим, що Канберра відмовляється передавати українським захисникам списане військове обладнання, включаючи патрульні машини дальньої дії та надувні човни. Натомість їх продають на інтернет-аукціоні.

Водночас Пітер Ліхі, який очолював австрійську армію з 2003 по 2008 рік і керував впровадженням танків M1A1 Abrams, наголосив, що «він здивований», чому Австралія не хоче надавати Україні Abrams.

«Хоча ми знімаємо їх з озброєння, це дуже надійний танк, він повинен був добре обслуговуватися, до нього є запасні частини... Ми повинні завантажити їх на корабель і переправити туди», – додав він.

Зокрема, колишній високопосадовець Міністерства оборони Майкл Шоубридж наголосив, що танки все ще перебувають «у гарній формі». «Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якнайшвидше», – додав він.

Нагадаємо, американські танки M1 Abrams, які використовуються українськими військами, стикаються з новим для себе видом загрози – російськими дронами-камікадзе, оснащеними вибухівкою.

Зокрема, американські танки M1 Abrams виявилися неготовими до атак російських дронів, протитанкових ракет та іншої вибухівки, тому їх вдосконалюють, те ж стосується й бойової машини піхоти моделі Bradley. Модернізація відбувається шляхом встановлення сталевих каркасів, обгорнутих навколо рам бойової техніки.

Як повідомлялося, Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден.

До слова, американські танки Abrams, які передали Україні, мають низку слабких місць та недоліків. Це ставить під сумнів ефективність використання такої бронетехніки.