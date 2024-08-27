В одному із штатів США вперше за 13 років відбудеться смертна кара

Фредді Юджина Оуенс може самостійно обрати метод застосованої до нього смертної кари

У Південній Кароліні вперше за 13 років проведуть страту

В американському штаті Південна Кароліна вперше за 13 років проведуть страту. Про це пише Associated Press. За інформацією ЗМІ, найвищий захід покарання буде виконано 20 вересня.

«До страти засудили Фредді Юджина Оуенса, який був засуджений за розправу над продавцем у 1997 році. Ув'язнений має право обрати спосіб проведення страти: електрошок, ін'єкція чи розстріл», – йдеться у статті.

У директора в'язниці є п'ять днів, щоб підтвердити, що всі три методи страти будуть доступні. Згідно з вимогами і тлумаченями Верховного суду США від 2023 року, він також повинен надати адвокатам Оуенса докази того, що смертельний ін’єкційний препарат є правильно змішаним.

За даними некомерційної організації Death Penalty Information Center, у 2010 році в’язень штату Юта був останньою людиною, яку стратили в США.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування громадянина Німеччини Ріко Крієгера, якого було засуджено до смертної кари. За даними ЗМІ, Крієгер звернувся до Лукашенка з проханням про помилування. Також білоруське телебачення оприлюднило інтерв'ю засудженого до розстрілу німця. На відео чоловік зізнався, що планував теракт. Інтерв'ю могло бути знято під погрозою застосування насильства, пише німецьке видання Bild.

У США 13 січня 2021 року за рішенням федеральної влади стратили першу за 67 років жінку. 52-річній Лізі Монтгомері 13 січня ввели смертельну ін’єкцію у в’язниці штату Індіана.