Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams

Виготовлення одного захисного екрана може коштувати до $20 тис.

Business Insider: заводи Ахметова виготовляють броню для танків Abrams

Американське видання дізналося про винахід ініціативи «Сталевий фронт»: українські інженери розробили додатковий захист для танків, зокрема для M1 Abrams.

Американські танки M1 Abrams, які використовуються українськими військами, стикаються з новим для себе видом загрози – російськими дронами-камікадзе, оснащеними вибухівкою.

«Правильне влучення може незворотно пошкодити чи знищити танк – і навіть убити його екіпаж, а навчений персонал нелегко замінити», – пояснює американське видання Business Insider. Група «Метінвест» в рамках ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» розробляє спеціальні сталеві екрани для захисту танків.

Олександр Мироненко, операційний директор «Метінвесту» розповів журналістам: «Майбутнє війни – це війна дронів. Ми повинні бути готові до нових загроз і адаптувати наші оборонні технології відповідно».

Виготовлення одного захисного екрана може коштувати до $20 тис. Хоча це значна сума, вона є невеликою в порівнянні з вартістю танка M1 Abrams, яка перевищує $10 млн. Екрани постачаються ЗСУ безкоштовно.

«Втрата танка – це не лише фінансова, а й стратегічна втрата», – підкреслює Мироненко. Крім того, ці екрани можуть бути використані і для інших типів бронетехніки, що робить їх універсальним рішенням для підвищення захисту на полі бою.

Компанія планує продовжувати вдосконалювати свої розробки. Інновації у сфері оборони мають вирішальне значення в умовах сучасної війни, де технологічний прогрес постійно змінює правила гри.

Нагадаємо, бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу армії та цивільним українцям понад 9 млрд грн він початку повномасштабної війни.