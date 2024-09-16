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Деяка американська техніка виявилася неготовою для війни в Україні – The Hill

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Деяка американська техніка виявилася неготовою для війни в Україні – The Hill
Виготовлення одного захисного екрана може коштувати до $20 тис.
фото: Business Insider

Американську техніку вдосконалюють, аби вона була краще захищена від російських дронів

 

Американські танки M1 Abrams виявилися неготовими до атак російських дронів, протитанкових ракет та іншої вибухівки, тому їх вдосконалюють, те ж стосується й бойової машини піхоти моделі Bradley. Модернізація відбувається шляхом встановлення сталевих каркасів, обгорнутих навколо рам бойової техніки. Про це повідомляє The Hill. 

«Захисні екрани для бойових машин, як-от Abrams і Bradley, необхідні для збереження не тільки дорогого устаткування, а й життів солдатів на полі бою», – розповів виданню військовослужбовець 47-ї ОМБр. 

Модернізація бронетехніки відбувається в межах ініціативи «Сталевий фронт».

«Зазвичай дрони (намагаються – «Главком») зупинити машину, зупинити бронетранспортер, тож вони намагаються влучити у двигун (або – «Главком»)  башту танка, щоб заблокувати його. І коли танк блокується або зупиняється на полі бою, він стає легкою здобиччю для артилерії або іншого типу дронів», – розповів головний операційний директор групи компанії «Метінвест» Олександр Мироненко. 

Представник компанії наголосив, що захисні екрани потрібно змінювати після влучання одного БпЛА. Але вони все одно допомагають, адже поглинають удар і підвищують живучість бойової техніки приблизно на 35%.

Нагадаємо, американські танки M1 Abrams, які використовуються українськими військами, стикаються з новим для себе видом загрози – російськими дронами-камікадзе, оснащеними вибухівкою.

Як повідомлялося, Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден.

До слова, американські танки Abrams, які передали Україні, мають низку слабких місць та недоліків. Це ставить під сумнів ефективність використання такої бронетехніки.

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Теги: війна військова техніка безпілотник дрон

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