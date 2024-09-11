Австралія запроваджує мінімальний вік для користування соцмережами

«Відомо, що соціальні медіа завдають шкоди соціуму й забирають дітей від справжніх друзів й справжніх вражень», – сказав премʼєр-міністр Албаніз

Зазначається, що рішення дозволить «краще захистити австралійських дітей від онлайн загроз й підтримати батьків та опікунів»

Австралія незабаром на законодавчому рівні запровадить мінімальний вік для доступу до соціальних мереж. Про це заявили в офісі премʼєр-міністра Австралії Ентоні Албаніза.

«Уряд премʼєр-міністра Албаніза цього року запропонує законодавство, яке забезпечить дотримання мінімального віку для доступу до соціальних мереж та інших відповідних соціальних платформ», – йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що це дозволить «краще захистити австралійських дітей від онлайн загроз й підтримати батьків та опікунів». «Відомо, що соціальні медіа завдають шкоди соціуму й забирають дітей від справжніх друзів й справжніх вражень. Молоді австралійці заслуговують на краще і я підтримую їх та усіх австралійських батьків, які захищають своїх дітей», – сказав премʼєр-міністр Албаніз.

Політик наголосив на критичній важливості «безпеки, а також ментального й фізичного здоровʼя нашої молоді». «Оголошуючи про цей крок ми підтримуємо батьків та уберігаємо дітей, оскільки досить значить досить», – зазначив глава уряду.

Його підтримала міністерка комунікацій Австралії Мішель Роуланд. За її словами, батьки хочуть справжніх рішень, тож «ми робимо рішучий крок, аби сприяти безпечному й позитивному використанню інтернету нашою молоддю, що допоможе їй у навчанні й житті».

Нагадаємо, Google та Національне наукове агентство Австралії (CSIRO) оголосили про початок масштабного партнерства, спрямованого на розробку новітнього програмного забезпечення для захисту критичної інфраструктури країни від кібератак.

До слова, В Австралії працівникам планують дозволити ігнорувати дзвінки та повідомлення роботодавців у неробочий час: керівництво, яке порушуватиме це правило, буде оштрафоване.

Проте зазначається, що обґрунтованість повідомлень підлеглим залежатиме від контексту. Наприклад, лікарі «швидкої» або працівники інших сфер, які повинні бути доступними в різний час доби, навряд чи будуть захищені цим законом.