Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN

Недоліки Abrams проявилися під час боїв за Авдіївку

Американські танки Abrams, які передали Україні, мають низку слабких місць та недоліків. Це ставить під сумнів ефективність використання такої бронетехніки. Про це повідомляє CNN.

Українські захисники заявили виданню, що американський танк не має броні, яка здатна витримати сучасне озброєння.

«Його броня недостатня на цей час. Вона не захищає екіпаж. Насправді сьогодні це війна безпілотників. Тому тепер, коли танк викочується, вони (окупанти – «Главком») завжди намагаються їх підбити», – розповів боєць із позивним Джокер.

Натомість військовий із позивним Дніпро зазначив, що Abrams є «ціллю номер один» для російських окупантів.

Військовослужбовці 47-ї механізованої бригади розповіли журналістам, що 31 танк Abrams, який отримала Україна, задіяно біля лінії фронту у східних регіонах. Попри заяви офіційних осіб США про те, що танки відвели від лінії фронту, українські захисники стверджують, що їх частина все ще в строю.

Члени екіпажу Abrams зазначили, що недоліки Abrams проявилися під час боїв за Авдіївку, коли водій втратив ногу через пробиття броні. Крім того, під час дощу або туману конденсат може вивести з ладу електроніку всередині танка.

За словами захисників, США передали Україні не той тип боєприпасів для Abrams, який потрібний для ведення бойових дій.

«Те, що у нас є, призначене скоріше для прямих танкових боїв, що трапляється вкрай рідко. Набагато частіше ми працюємо як артилерія. Вам потрібно зруйнувати дерево чи будівлю. У нас був випадок, коли ми випустили 17 снарядів по дому, а він усе ще стояв», – сказав військовий з позивним Джокер.

Як повідомлялося, Україна відводить з лінії фронту надані США танки Abrams. За словами американських військових, російські дрони-розвідники та ударні безпілотники змінили ситуацію на землі, збільшивши ризик виявлення транспортних засобів.

Нагадаємо, The New York Times писала, що за останні два місяці Україна втратила п’ять танків Abrams із 31, які США відправили восени минулого року.

Високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що за останні два місяці російські війська вразили п’ять із 31 M1 Abrams американського виробництва. Австрійський військовий інструктор полковник Маркус Рейснер, який стежить за тим, як західна зброя використовується в Україні, розповів, що ще три танки були помірно пошкоджені на початку цього року.

До слова, Збройні сили України планували використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.