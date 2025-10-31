Головна Світ Економіка
Бельгія заявила про брак засобів для захисту військових об'єктів від дронів

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Бельгія заявила про брак засобів для захисту військових об'єктів від дронів
Бельгійські збройні сили все ще не мають ресурсів протистояти дронам
БПЛА порушують громадський порядок і можуть засікати інформацію про те, що відбувається на військових базах Бельгії 

Збройним силам Бельгії не вистачає засобів для протидії загрозі дронов, і вони не можуть повністю захистити свої військові об'єкти. Як пише «Главком», про це в інтерв'ю газеті Le Soir заявив начальник Генштабу генерал від авіації Фредерік Вансіна.

Нещодавні прольоти дронів над базами Марш-ан-Фамен та Ельзенборн викликають занепокоєння в армії. Без оперативних систем боротьби з дронів бельгійські сили оборони залишаються вразливими

«На даний момент ми не маємо достатньої кількості сил і засобів, щоб захистити всі наші військові об'єкти», – сказав він.

За його словами, загроза атаки дронів полягає не тільки в тому, що БПЛА порушують громадський порядок, а й у тому, що вони можуть засікати інформацію про те, що відбувається на військових базах.

Як пише Le Soir, чергові інциденти з порушеннями БПЛА повітряного простору Бельгії сталися в ніч проти 26 жовтня, а також у ніч на 29 жовтня. За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, минулими вихідними над військовою базою в Марш-ан-Фамені пролетіли «чотири або п'ять безпілотників». За інформацією начальника Генштабу, БПЛА могли належати до класу 1 (апарати вагою до 150 кг) або до класу 2 (від 150 до 600 кг).

Раніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен викликав різку реакцію Росії після того, як заявив, що «Москву зрівняють із землею», якщо президент РФ Володимир Путін вирішить атакувати одну зі столиць країн-членів НАТО.Посольство РФ у Бельгії оперативно оприлюднило заяву, у якій назвало слова Франкена «провокаційними» та «безвідповідальними».

