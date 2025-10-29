Росія відреагувала на погрози Бельгії «зрівняти Москву із землею»

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен: «Якщо Путін вирішить атакувати Брюссель, ми зрівняємо Москву із землею»

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен викликав різку реакцію Росії після того, як заявив, що «Москву зрівняють із землею», якщо президент РФ Володимир Путін вирішить атакувати одну зі столиць країн-членів НАТО, наприклад Брюссель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на De Morgen.

Франкен наголосив, що країнам Заходу не варто дозволяти собі погрожувати. На запитання, чи не боїться він, що Путін одного дня запустить неядерну ракету по Брюсселю, очільник оборонного відомства Бельгії відповів: «Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею».

Посольство РФ у Бельгії оперативно оприлюднило заяву, у якій назвало слова Франкена «провокаційними» та «безвідповідальними».

«Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням... мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни», – зазначили в російському посольстві.

У тому ж інтерв'ю Тео Франкен висловив сумнів щодо прямого ракетного удару Путіна по Брюсселю. За словами міністра, він більше переймається через можливі гібридні дії Росії.

Як приклад гібридної загрози Франкен навів потенційний сценарій: ««Зелені чоловічки» в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти «нацистського режиму». Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії».

Нагадаємо, Європейський Союз може взяти на себе спільне боргове зобов’язання на десятки мільярдів євро для підтримки України, якщо не вдасться використати заморожені активи Росії, які Бельгія відхилила. Варіант спільного боргу розглядають як «План Б» для уникнення фінансової кризи в Києві на початку 2026 року.