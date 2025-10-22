Головна Світ Політика
Стало відомо, коли Бельгія передасть винищувачі F-16 Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Бельгія передасть винищувачі F-16 Україні після отримання F-35
Точна дата передачі не названа через затримки з поставками нових F-35 зі США

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна зможе передати Україні свої винищувачі F-16 після того, як отримає й введе в експлуатацію нові літаки F-35, пише «Главком».

За словами Франкена, перші три F-35 вже прибули, але вони повинні стати оперативними, що, ймовірно, займе від року до півтора. Лише після цього Бельгія зможе передати свої винищувачі F-16 Україні.

Він підкреслив, що процес розгортання F-35 є критично важливим для бельгійських ВПС і пов'язаний з передачею літаків Україні. Франкен додав, що Бельгія відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО, і тому перехід на нові літаки має стратегічне значення для країни.

Міністр також зазначив, що Бельгія входить до коаліції країн, які готують передачу винищувачів F-16 Україні, і хоча Бельгія планує це зробити до 2026 року, уряд сподівається здійснити передачу раніше за запланований термін. Однак, як і раніше, точна дата передачі не названа через затримки з поставками нових F-35 зі США.

До слова, американський винищувач F-16 Fighting Falcon, розроблений компанією Lockheed Martin, є найбільш поширеним бойовим літаком у світі. Він експортується більш ніж у 25 країн, а з 1978 року було збудовано понад 4600 одиниць. Експерти відзначають низку причин його популярності.

Однією з ключових переваг F-16 є доступна ціна. Вартість літака становить від $25 до $70 млн, що значно менше за новітні моделі, зокрема F-35. До того ж експлуатація коштує $8-27 тис. за годину, тоді як утримання стелс-винищувачів обходиться значно дорожче.

