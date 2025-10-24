Головна Київ Новини
Загибель журналістів телеканалу Freedom: названо дату прощання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Альона Грамова та Євген Кармазін загинули через удар РФ
фото: Freedom

Церемонія прощання з журналістами у Михайлівському соборі в Києві розпочнеться об 11:00

У понеділок, 27 жовтня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбудеться церемонія прощання з кореспонденткою телеканалу Freedom Оленою Губановою (Альона Грамова) та оператором Євгеном Кармазіним, які загинули в Краматорську внаслідок атаки російського дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Freedom.

Церемонія прощання з журналістами у Михайлівському соборі в Києві розпочнеться об 11:00.

Що відомо про вбитих журналістів

За даними НСЖУ, Альона Грамова (Губанова) – журналістка з Донецької області, уродженка Єнакієвого, яка залишила професію фінансиста, щоб стати голосом свого краю. З 2021 року працювала воєнною кореспонденткою каналів державного іномовлення України. З перших днів повномасштабного вторгнення – у найгарячіших точках Донбасу. У 2023 році нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін, оператор з Краматорська, з 2022 року працював на телеканалах українського іномовлення. Йому було 33 роки.

Freedom у своєму зверненні наголосив: «Альона Грамова постійно працювала у найгарячіших точках Донецької та Дніпропетровської областей, розповідала світові правду про те, як російські військові знищують її рідну Донеччину. Вона залишалася у Краматорську, щоб показувати, що переживають його люди».

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.

Також Національна спілка журналістів України закликала міжнародних партнерів посилити безпеку, бронезахист і евакуаційні програми для українських журналістів, які щодня ризикують життям на лінії фронту.

Загибель журналістів телеканалу Freedom: названо дату прощання
