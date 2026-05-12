Блокада Ормузької протоки загрожує світу голодом і продовольчою кризою – ООН

За даними Організації Об'єднаних Націй, блокада Ормузької протоки загрожує голодом 45 млн людей

Світ опинився за крок до масштабної гуманітарної катастрофи через зупинку постачання добрив через Ормузьку протоку. Міжнародна спільнота має лише кілька тижнів, щоб запобігти глобальному голоду. Про це, як повідомляє France24., заявив виконавчий директор Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) Жорже Морейра да Сілва, інформує «Главком».

За словами представника Організації Об'єднаних Націй, блокада ключового морського маршруту внаслідок конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном перекрила шлях суднам, що перевозять добрива та сировину для їхнього виробництва (аміак, карбамід, сірку).

«У нас є кілька тижнів, щоб запобігти масштабній гуманітарній кризі. Ми можемо стати свідками ситуації, яка штовхне ще 45 млн людей до голоду та виснаження», – наголосив Жорже Морейра да Сілва.

Як зазначається, найбільше постраждають країни Африки та Азії. У багатьох із них саме зараз тривають посівні кампанії. Якщо фермери не отримають добрива у найближчі тижні, врожаї будуть втрачені, що спровокує стрімку продовольчу інфляцію та дефіцит продуктів у світі.

Хоча ціни на їжу поки стабільні, вартість добрив уже суттєво зросла, що змушує аграріїв економити на підживленні ґрунту, знижуючи майбутню врожайність.

Зауважимо, генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш ще у березні створив робочу групу для організації безпечного коридору. Для стабілізації ситуації необхідно забезпечити прохід всього п’яти суден на добу.

Головні перешкоди:

Брак політичної волі з боку ключових сторін (США, Іран, країни Перської затоки).

Відсутність гарантій безпеки для судноплавства в зоні конфлікту.

«Проблема полягає лише в політичній волі. Ми не можемо відкладати те, що необхідно зробити терміново – забезпечити проходження добрив через протоку», – підсумував виконавчий директор Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів.

Ормузька протока є головною «артерією» не лише для нафти та газу, а й для світового ринку міндобрив, значна частина яких виробляється саме в країнах Перської затоки.

«Главком» писав, що Сполучені Штати розпочали масштабну операцію з постачання сирої нафти зі свого стратегічного нафтового резерву (SPR). Перші партії палива вже прямують до Туреччини, а також до низки європейських країн. Такі кроки Білого дому зумовлені намаганням зупинити стрімке зростання цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані, що дестабілізувала світовий ринок. Для стабілізації ситуації США вперше в історії ухвалили рішення вивільнити 172 млн барелів нафти зі стратегічних запасів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. У той час як обидві держави намагаються знайти шлях до завершення воєнного конфлікту, американський лідер назвав позицію іранської сторони конструктивно неспроможною.