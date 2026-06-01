Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ (відео)
Франція перехопила підсанкційний танкер, що вийшов із російського порту
фото: скриншот із X Емманюеля Макрона, покращено за допомогою ШІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Франції допомогли британські союзники перехопити танкер

Військово-морські сили Франції в Атлантичному океані перехопили підсанкційний нафтовий танкер Tagor, що прямував із Росії. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, пише «Главком».

Макрон зазначив, що операцію провели у відкритому морі за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії, та відповідно до норм міжнародного морського права. Французький лідер наголосив, що судна, які допомагають обходити санкції проти Росії, фактично сприяють фінансуванню війни проти України.

«Недопустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки», – заявив він.

Тіньовий флот РФ – це мережа танкерів і суден, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти. Такі судна часто працюють через непрозорі схеми власності, змінюють прапори та приховують маршрути перевезень.

Напередодні стало відомо, що Російська Федерація розширила тіньовий флот, аби транспортувати підсанкційний скраплений природний газ. Чотири танкери, які нині використовує Москва, належали Оману. 

До слова, Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, основні обмеження будуть спрямовані на тіньовий флот. 

Теги: росія санкції Еммануель Макрон флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон у березні запропонував європейським країнам співпрацювати у сфері ядерного стримування
Франція та Норвегія уклали оборонний пакт щодо ядерного стримування
28 травня, 03:58
Сікорський: Наміри Путіна гірші, ніж очікувала Західна Європа
Глава МЗС Польщі оцінив готовність РФ до великого наступу проти НАТО
27 травня, 09:13
Париж тестує Мінськ: навіщо Макрон телефонував Лукашенку
Париж тестує Мінськ: навіщо Макрон телефонував Лукашенку
26 травня, 07:18
Володимир Путін під час військових навчань
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
25 травня, 19:32
У Києві через ворожу атаку постраждав житловий комплекс «Зелений острів-2»
Росіяни пошкодили житлові комплекси, розташовані впритул до посольства США (фото)
24 травня, 14:06
«Їм це дуже боляче». Зеленський висловився про нафтові проблеми РФ
Зеленський: Росія втратила 10% нафтопереробки за останні місяці
18 травня, 21:39
Чи повинна Україна рятувати Путіна?
Чи повинна Україна рятувати Путіна?
18 травня, 07:09
Головним каталізатором відтоку капіталу став критичний стан державних фінансів Росії
Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка
15 травня, 15:30
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
5 травня, 21:22

Економіка

Росія визнала ефективність українських ударів по НПЗ
Росія визнала ефективність українських ударів по НПЗ
Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ (відео)
Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ (відео)
Брюссель шукає, як не дати Москві заробити на війні в Ірані
Брюссель шукає, як не дати Москві заробити на війні в Ірані
Тіньовий флот загрожує екокатастрофою – експерти б'ють на сполох
Тіньовий флот загрожує екокатастрофою – експерти б'ють на сполох
Ціни на нафту летять вгору через провал угоди США з Іраном – Bloomberg
Ціни на нафту летять вгору через провал угоди США з Іраном – Bloomberg
Санкції обвалили ринок автоперевезень Росії – розвідка
Санкції обвалили ринок автоперевезень Росії – розвідка

Новини

«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua