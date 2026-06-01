Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ (відео)

Франції допомогли британські союзники перехопити танкер

Військово-морські сили Франції в Атлантичному океані перехопили підсанкційний нафтовий танкер Tagor, що прямував із Росії. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, пише «Главком».

Макрон зазначив, що операцію провели у відкритому морі за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії, та відповідно до норм міжнародного морського права. Французький лідер наголосив, що судна, які допомагають обходити санкції проти Росії, фактично сприяють фінансуванню війни проти України.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

«Недопустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки», – заявив він.

Тіньовий флот РФ – це мережа танкерів і суден, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти. Такі судна часто працюють через непрозорі схеми власності, змінюють прапори та приховують маршрути перевезень.

Напередодні стало відомо, що Російська Федерація розширила тіньовий флот, аби транспортувати підсанкційний скраплений природний газ. Чотири танкери, які нині використовує Москва, належали Оману.

До слова, Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, основні обмеження будуть спрямовані на тіньовий флот.