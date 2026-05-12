Іран заявив про готовність до військової відповіді через глухий кут у переговорах зі США

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф наголосив на повній бойовій готовності збройних сил Ірану дати відсіч у разі агресії

Головний іранський переговірник та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф повідомив, що Тегеран готовий до будь-якого розвитку подій, оскільки діалог зі Сполученими Штатами зайшов у глухий кут. Про це пише «Главком».

У своєму зверненні в соціальних мережах він наголосив на повній бойовій готовності збройних сил Ірану дати відсіч у разі агресії, додавши, що світ уже усвідомив помилковість стратегії прорахунків. Галібаф попередив, що будь-які хибні рішення призведуть до непередбачуваних для опонентів наслідків, підкресливши: «Вони будуть здивовані».

Така жорстка риторика з’явилася після того, як Дональд Трамп відкинув останню пропозицію Ірану, назвавши її неприйнятною, та заявив, що режим припинення вогню фактично тримається лише на «масивній системі життєзабезпечення». Варто зауважити, що сам Галібаф, який минулого місяця очолював делегацію на перемовинах в Ісламабаді, останнім часом стикався з гострою критикою всередині країни. Іранські прихильники радикальних заходів звинувачували його у надмірній поступливості стосовно США, що, ймовірно, і зумовило його теперішню демонстративно безальтернативну позицію.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив незадоволення перебігом переговорів щодо завершення конфлікту в Ірані. Під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті він зазначив, що іранська сторона демонструє непослідовність, змінюючи позицію в моменти, коли згода здається майже досягнутою.

Трамп охарактеризував іранських лідерів як безчесних політиків, зауваживши, що за час своєї роботи йому неодноразово доводилося стикатися з їхньою мінливістю.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною».

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном.

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».