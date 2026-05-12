Головна Світ Політика
search button user button menu button

США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів
Туреччина отримає першу партію нафти з запасів США
фото з відкритих джерел

США вивільняють 172 млн барелів зі стратегічниз запасів, щоб боротися зі зростанням цін на сиру нафту

Сполучені Штати розпочали масштабну операцію з постачання сирої нафти зі свого стратегічного нафтового резерву (SPR). Перші партії палива вже прямують до Туреччини, а також до низки європейських країн. Як повідомляє Reuters, такі кроки Білого дому зумовлені намаганням зупинити стрімке зростання цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані, що дестабілізувала світовий ринок. Про це пише «Главком».

Для стабілізації ситуації США вперше в історії прийняли рішення вивільнити 172 млн барелів нафти зі стратегічних запасів. Ця ініціатива є частиною ширшого міжнародного плану, оскільки Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) готує до випуску рекордний обсяг – 400 млн барелів сировини.

Наразі відомо про два великих судна, що транспортують паливо до турецьких берегів:

  • Танкер North Star: Судно під грецьким прапором першим вийшло на маршрут. У квітні воно завантажило близько 680 000 барелів малосолодкої нафти, взятої з резерву Брайан-Маунд, що розташований поблизу Техас-Сіті. Прибуття танкера до турецького порту Аліага очікується в середині травня.
  • Танкер DHT Antelope: Друга партія є значно більшою – 1,1 млн барелів нафти. Завантаження судна під прапором Гонконгу відбулося наприкінці квітня на шельфі Галвестона. Процес передачі сировини проводився методом перекачування з одного судна на інше безпосередньо у відкритому морі.

Туреччина не є єдиним отримувачем американської сировини. Нафту зі стратегічних запасів США також уже відправлено до Італії та Нідерландів. Таким чином Вашингтон намагається компенсувати гострий дефіцит палива, який виник на міжнародному рівні внаслідок воєнного конфлікту на Близькому Сході.

Раніше світові ціни на нафту продемонстрували стрімкий стрибок після того, як президент США Дональд Трамп відхилив останню відповідь Тегерана щодо припинення конфлікту, назвавши її абсолютно неприйнятною. 

Це рішення фактично подовжило період блокування Ормузької протоки, що є ключовим маршрутом для світового експорту енергоносіїв. Вартість нафти марки Brent піднялася на 3,5%, сягнувши $104,80 долара за барель, тоді як нафта West Texas Intermediate наблизилася до позначки у $99. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. 

У той час як обидві держави намагаються знайти шлях до завершення воєнного конфлікту, американський лідер назвав позицію іранської сторони конструктивно неспроможною.

Теги: нафта США Туреччина Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

RC-135V Rivet Joint – це стратегічний літак радіоелектронної розвідки (РЕР) та спостереження США
Розвідувальна активність США біля берегів Куби різко зросла – CNN
10 травня, 23:59
Трамп може відмовитися від важливого військового плану Байдена у Європі
Трамп задумав нове передислокування військ США у Європі
9 травня, 15:56
Наразі американські сили перебувають у режимі очікування
Палець на спусковому гачку: 50 тис. військових США чекають наказу для атаки на Іран – NYT
7 травня, 09:31
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
5 травня, 13:03
Вашингтон очікує від європейських країн лідерства у фінансуванні української оборони
Бюджет США на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI для України
2 травня, 11:59
До кінця тижня війна Трампа стане відверто незаконною. Пояснення NYT
До кінця тижня війна Трампа стане відверто незаконною. Пояснення NYT
28 квiтня, 04:15
Трамп заявив, що президентство – небезпечна професія
Трамп заявив, що президентство – небезпечна професія
26 квiтня, 07:44
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
25 квiтня, 00:58
В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів
В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів
20 квiтня, 00:00

Політика

NYT: За ширмою дипломатії між США та Китаєм готується масштабна економічна війна
NYT: За ширмою дипломатії між США та Китаєм готується масштабна економічна війна
CNN: Трамп розглядає можливість відновлення бойових операцій проти Ірану
CNN: Трамп розглядає можливість відновлення бойових операцій проти Ірану
Трамп заявив, що розглядає можливість приєднання Венесуели до складу США
Трамп заявив, що розглядає можливість приєднання Венесуели до складу США
США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів
США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів
NYT: Україна дистанціюється від США та утверджується як самостійний гравець
NYT: Україна дистанціюється від США та утверджується як самостійний гравець
WP: Європейські союзники стримують передачу ракет до Patriot Україні через власні потреби
WP: Європейські союзники стримують передачу ракет до Patriot Україні через власні потреби

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua