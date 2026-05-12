США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів

США вивільняють 172 млн барелів зі стратегічниз запасів, щоб боротися зі зростанням цін на сиру нафту

Сполучені Штати розпочали масштабну операцію з постачання сирої нафти зі свого стратегічного нафтового резерву (SPR). Перші партії палива вже прямують до Туреччини, а також до низки європейських країн. Як повідомляє Reuters, такі кроки Білого дому зумовлені намаганням зупинити стрімке зростання цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані, що дестабілізувала світовий ринок. Про це пише «Главком».

Для стабілізації ситуації США вперше в історії прийняли рішення вивільнити 172 млн барелів нафти зі стратегічних запасів. Ця ініціатива є частиною ширшого міжнародного плану, оскільки Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) готує до випуску рекордний обсяг – 400 млн барелів сировини.

Наразі відомо про два великих судна, що транспортують паливо до турецьких берегів:

Танкер North Star: Судно під грецьким прапором першим вийшло на маршрут. У квітні воно завантажило близько 680 000 барелів малосолодкої нафти, взятої з резерву Брайан-Маунд, що розташований поблизу Техас-Сіті. Прибуття танкера до турецького порту Аліага очікується в середині травня.

Танкер DHT Antelope: Друга партія є значно більшою – 1,1 млн барелів нафти. Завантаження судна під прапором Гонконгу відбулося наприкінці квітня на шельфі Галвестона. Процес передачі сировини проводився методом перекачування з одного судна на інше безпосередньо у відкритому морі.

Туреччина не є єдиним отримувачем американської сировини. Нафту зі стратегічних запасів США також уже відправлено до Італії та Нідерландів. Таким чином Вашингтон намагається компенсувати гострий дефіцит палива, який виник на міжнародному рівні внаслідок воєнного конфлікту на Близькому Сході.

Раніше світові ціни на нафту продемонстрували стрімкий стрибок після того, як президент США Дональд Трамп відхилив останню відповідь Тегерана щодо припинення конфлікту, назвавши її абсолютно неприйнятною.

Це рішення фактично подовжило період блокування Ормузької протоки, що є ключовим маршрутом для світового експорту енергоносіїв. Вартість нафти марки Brent піднялася на 3,5%, сягнувши $104,80 долара за барель, тоді як нафта West Texas Intermediate наблизилася до позначки у $99.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном.

У той час як обидві держави намагаються знайти шлях до завершення воєнного конфлікту, американський лідер назвав позицію іранської сторони конструктивно неспроможною.