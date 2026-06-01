Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Російські чиновники попередили Путіна про небезпечну тенденцію в економіці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російські чиновники попередили Путіна про небезпечну тенденцію в економіці
Війна почала бити по бюджету РФ. Путін отримав тривожний сигнал
фото: mg.co.za
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Кремлі розгорілася суперечка через військові витрати, які дедалі сильніше тиснуть на бюджет РФ

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов та представники Центрального банку РФ попередили правителя Росії Володимира Путіна про зростаючі ризики для економіки через високі військові витрати. У фінансовому блоці вважають, що нинішня бюджетна політика може призвести до подальшого зростання дефіциту та посилення тиску на державні фінанси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Останніми місяцями в російському керівництві тривають дискусії щодо необхідності перегляду обсягів фінансування війни та оборонного сектору.

Джерела Bloomberg стверджують, що Мінфін і Центробанк наполягають на скороченні або оптимізації окремих витрат, оскільки подальше збільшення бюджетних видатків створює серйозні ризики для економічної стабільності країни.

Водночас така позиція викликала опір з боку представників військового відомства та частини політичного керівництва Росії.

Їхні опоненти вважають, що скорочення фінансування може негативно вплинути на оборонно-промисловий комплекс та поставити під загрозу виконання військових завдань.

За інформацією співрозмовників агентства, серед варіантів, які обговорюються в Кремлі, є перерозподіл бюджетних коштів між різними напрямками витрат. Однак остаточне рішення щодо майбутньої фінансової політики має ухвалити особисто Путін.

Bloomberg зазначає, що російська економіка вже стикається з низкою серйозних викликів. Зокрема, темпи зростання поступово сповільнюються, а дефіцит бюджету може сягнути трильйонів рублів.

Додатковий тиск створюють міжнародні санкції, нестабільні надходження від експорту енергоносіїв та поступове скорочення фінансових резервів, які раніше допомагали компенсувати дефіцит державних фінансів. На цьому тлі російська влада вже вдалася до підвищення податків і коригування бюджетних показників.

Співрозмовники агентства наголошують, що перед Кремлем постає дедалі складніший вибір: або скорочувати витрати, або шукати нові джерела доходів для фінансування державних програм та війни.

За даними Bloomberg, обговорення шляхів скорочення видатків стало одним із найгостріших економічних питань у російському керівництві за останні роки.

Нагадаємо, що російська нафтова галузь зіткнулася з найсерйознішими проблемами з початку повномасштабної війни після серії українських ударів по нафтопереробних підприємствах. У травні кількість атак на російські об'єкти паливно-енергетичного комплексу досягла рекордного рівня, що вже призвело до різкого скорочення обсягів переробки нафти та створило ризики дефіциту пального на внутрішньому ринку.

Теги: росія путін економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін зазначив, що Вірменія зазнає втрат у разі виходу з Євразійського економічного союзу
Путін розповів, які втрати понесе Вірменія, якщо зблизиться з ЄС
30 травня, 03:03
Ймовірні молодші сини Володимира Путіна
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
28 травня, 16:59
Киргизстан потрапив у поле зору Заходу через обхід санкцій
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
19 травня, 18:55
Дипломати очікують на червневий звіт МВФ
Нідерланди поновили спроби переговорів про заморожені російські активи для України
8 травня, 11:51
Росія не хоче завершувати війну на умовах, прийнятних для України, й фактично виставляє ультиматум – або капітуляція, або продовження бойових дій
Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
7 травня, 20:30
Путін може вбачати «вікно можливостей» у періоді до 2029 року, поки Трамп президент
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
6 травня, 04:15
Аналітики вказують на стрімке падіння ефективності ворога
Росія приховує провал на фронті – ISW
3 травня, 09:53
Від реальності не сховається ні Путін, ні Трамп
Путін переконує Трампа у перемозі Росії: що стоїть за цією брехнею
2 травня, 17:31
У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6 тонни
Росія почала масовий розпродаж золотого резерву для порятунку бюджету – розвідка
2 травня, 08:15

Економіка

Російські чиновники попередили Путіна про небезпечну тенденцію в економіці
Російські чиновники попередили Путіна про небезпечну тенденцію в економіці
Кремль заговорив про завершення війни для порятунку економіки – Reuters
Кремль заговорив про завершення війни для порятунку економіки – Reuters
Росія визнала ефективність українських ударів по НПЗ
Росія визнала ефективність українських ударів по НПЗ
Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ (відео)
Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ (відео)
Брюссель шукає, як не дати Москві заробити на війні в Ірані
Брюссель шукає, як не дати Москві заробити на війні в Ірані
Тіньовий флот загрожує екокатастрофою – експерти б'ють на сполох
Тіньовий флот загрожує екокатастрофою – експерти б'ють на сполох

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua