Російські чиновники попередили Путіна про небезпечну тенденцію в економіці

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Кремлі розгорілася суперечка через військові витрати, які дедалі сильніше тиснуть на бюджет РФ

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов та представники Центрального банку РФ попередили правителя Росії Володимира Путіна про зростаючі ризики для економіки через високі військові витрати. У фінансовому блоці вважають, що нинішня бюджетна політика може призвести до подальшого зростання дефіциту та посилення тиску на державні фінанси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Останніми місяцями в російському керівництві тривають дискусії щодо необхідності перегляду обсягів фінансування війни та оборонного сектору.

Джерела Bloomberg стверджують, що Мінфін і Центробанк наполягають на скороченні або оптимізації окремих витрат, оскільки подальше збільшення бюджетних видатків створює серйозні ризики для економічної стабільності країни.

Водночас така позиція викликала опір з боку представників військового відомства та частини політичного керівництва Росії.

Їхні опоненти вважають, що скорочення фінансування може негативно вплинути на оборонно-промисловий комплекс та поставити під загрозу виконання військових завдань.

За інформацією співрозмовників агентства, серед варіантів, які обговорюються в Кремлі, є перерозподіл бюджетних коштів між різними напрямками витрат. Однак остаточне рішення щодо майбутньої фінансової політики має ухвалити особисто Путін.

Bloomberg зазначає, що російська економіка вже стикається з низкою серйозних викликів. Зокрема, темпи зростання поступово сповільнюються, а дефіцит бюджету може сягнути трильйонів рублів.

Додатковий тиск створюють міжнародні санкції, нестабільні надходження від експорту енергоносіїв та поступове скорочення фінансових резервів, які раніше допомагали компенсувати дефіцит державних фінансів. На цьому тлі російська влада вже вдалася до підвищення податків і коригування бюджетних показників.

Співрозмовники агентства наголошують, що перед Кремлем постає дедалі складніший вибір: або скорочувати витрати, або шукати нові джерела доходів для фінансування державних програм та війни.

За даними Bloomberg, обговорення шляхів скорочення видатків стало одним із найгостріших економічних питань у російському керівництві за останні роки.

Нагадаємо, що російська нафтова галузь зіткнулася з найсерйознішими проблемами з початку повномасштабної війни після серії українських ударів по нафтопереробних підприємствах. У травні кількість атак на російські об'єкти паливно-енергетичного комплексу досягла рекордного рівня, що вже призвело до різкого скорочення обсягів переробки нафти та створило ризики дефіциту пального на внутрішньому ринку.