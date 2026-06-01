Тіньовий флот загрожує екокатастрофою – експерти б'ють на сполох

Власники підсанкційних суден нині максимально продовжують строки їхньої експлуатації
фото ілюстративне
Аніл Шарма, GMS: більшість підсанкційних суден вийшли з ладу і мають бути здані на брухт

Більш як половина танкерів так званого тіньового флоту перебуває в критичному технічному стані через корозію і становить реальну загрозу масштабного розливу нафти у Світовому океані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Іржавіють і не йдуть на брухт

За оцінками судноброкерської компанії Clarksons, у тіньовому флоті нараховується близько 1 800 суден, з яких приблизно 1 500 є нафтовими або продуктовими танкерами. Більшість із них старші за 20 років – саме у такому віці вантажні судна зазвичай списують. Після цієї межі застарілі системи та корозія від багаторічної експлуатації ставлять під загрозу їхню мореплавність.

Аніл Шарма, виконавчий директор GMS Partnership – найбільшої у світі компанії з переробки суден, – попередив, що «удача закінчується». За його словами, щонайменше третину підсанкційних суден необхідно негайно здати на брухт, а за його оцінкою, перевищує половину тих, що перебувають у критичному стані.

«Це бомба сповільненої дії, і, думаю, всі в суднобудівній галузі це розуміють», – заявив Александер Савері, виконавчий директор CMB Tech – однієї з найбільших публічних судноплавних компаній. За його словами, ці судна не застраховані, погано обслуговуються, на них працює екіпаж низької кваліфікації. «Це просто аварія, яка очікує на свій час. І насправді великим сюрпризом є те, що досі не сталося жодної серйозної катастрофи», – додав він.

Санкції блокують утилізацію

Власники підсанкційних суден нині максимально продовжують строки їхньої експлуатації завдяки вигідній торгівлі на тлі зростання нафтових цін через кризу в Перській затоці. Санкції фактично перекрили законні шляхи до утилізації таких кораблів.

GMS цього тижня отримала першу ліцензію від американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) на переробку чотирьох суден з понад 50, що потрапили під санкції США минулого року через зв'язки з іранським нафтовим магнатом Мохаммадом Хосейном Шамхані. На оформлення дозволу пішло сім місяців. Шарма висловив надію, що це стане прецедентом для прискореного ліцензування утилізації підсанкційних танкерів.

«Для цих суден є лише один варіант – переробка», – підкреслив голова GMS, додавши, що головна проблема полягає в тому, щоб кошти від продажу не потрапили до рук «поганих гравців». За його словами, в суднобудівній галузі структури власності вкрай непрозорі: офшорні компанії, де кінцевий бенефіціар часто невідомий.

Закрита протока посилює ризики

Закриття Ормузької протоки також призвело до уповільнення переробки суден: країни Перської затоки використовують усі доступні танкери для зберігання нафти. Якщо і коли протоку відкриють, Шарма очікує різкого зростання попиту на утилізацію після розвантаження суден. Кілька кораблів, що мали бути списані, наразі заблоковані всередині затоки.

Незначні розливи нафти та аварійні ситуації з судами тіньового флоту вже траплялися. Шарма порівнює нинішні ризики з катастрофою 1979 року, коли зіткнення танкерів SS Atlantic Empress та Aegean Captain призвело до розливу понад двох мільйонів барелів нафти.

Нагадаємо, тіньовий флот Росії розширився: нові газові танкери змінили прапори та власників і вийшли на санкційні маршрути. До слова, раніше повідомлялося, що інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру – аварії трапляються щораз частіше в різних морських регіонах.

