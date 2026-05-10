Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»
Трамп: Я щойно прочитав відповідь так званих «представників» Ірану. Мені це не подобається
фото: AP

Основною проблемою між США та Іраном залишається іранська ядерна програма

Президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У той час як обидві держави намагаються знайти шлях до завершення воєнного конфлікту, американський лідер назвав позицію іранської сторони конструктивно неспроможною.

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».

Відомо, що іранська сторона передала свій пакет пропозицій у неділю вранці через посередництво пакистанських дипломатів. Основним каменем спотикання залишається іранська ядерна програма: Трамп наполягає на жорстких обмеженнях, яким Тегеран продовжує чинити опір.

Посол США в ООН Майк Вальц в ефірі програми «Fox News Sunday» підкреслив, що Вашингтон уже окреслив для іранської влади «дуже чітку червону лінію». За словами Вальца, позиція президента Трампа є непохитною: Іран ні за яких обставин не отримає ядерну зброю і не матиме можливості тримати світову економіку в заручниках через воєнні дії та загрози енергопостачанню.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном «все ще діє», попри нові удари та загострення ситуації в Ормузькій протоці. 

«Ні, ні, припинення вогню триває. Воно діє», – відповів Трамп на запитання журналістів про те, чи означають останні удари завершення перемир’я.

Як відомо, у ніч на 8 травня США та Іран звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.

CENTCOM заявив, що американські кораблі зазнали атаки з боку Ірану ракетами, дронами та малими бойовими катерами, після чого США завдали ударів у відповідь по іранських військових об’єктах.

У свою чергу Корпус вартових ісламської революції заявив, що Іран провів «масштабну операцію після агресії США» проти іранського танкера поблизу порту Джаск.

Теги: переговори війна Іран США Вашингтон Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції для РФ під питанням знову під питанням
Чому Вашингтон раптово пом'якшив санкції проти РФ?
18 квiтня, 15:55
Рамштайн без Америки: Європа формує нову оборонну вісь для України
Рамштайн без Америки: Європа формує нову оборонну вісь для України
16 квiтня, 18:32
Заблоковані мільярди Росії: чи зможе Україна скористатися вікном можливостей
Заблоковані мільярди Росії: чи зможе Україна скористатися вікном можливостей
16 квiтня, 12:13
Ціни на нафту перевищили $100 після зриву переговорів США та Ірану
Нафта злетіла вище $100 через ризик блокади Ормузької протоки
13 квiтня, 01:36
Трамп оцінив союзників НАТО
Трамп склав список «неслухняних» країн НАТО і пригрозив наслідками
22 квiтня, 15:03
Президент зробив заяву про удари по РФ
Зеленський анонсував збільшення дальності українських ударів углиб РФ
29 квiтня, 11:57
Іран атакував запустив ракети по ОАЕ – сили ППО відбивають атаку
Іран продовжив удари по Еміратах другий день поспіль
5 травня, 19:17
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево з послом США Білом Вайтом
«Не вам диктувати порядок денний». Глава МЗС Бельгії посварився з послом США
6 травня, 16:55
Зеленський зробив заяву про перемир'я РФ
Зеленський з іронією відреагував на плани іноземних делегацій відвідати Москву 9 травня
7 травня, 19:29

Політика

Посол Ірану в Пекіні заявив, що Китай може стати гарантом угоди зі США
Посол Ірану в Пекіні заявив, що Китай може стати гарантом угоди зі США
Міністр оборони Латвії пішов у відставку після інцидентів з українськими дронами
Міністр оборони Латвії пішов у відставку після інцидентів з українськими дронами
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу
Північна Корея запустить ядерну зброю, якщо Кім Чен Ина вб'ють
Північна Корея запустить ядерну зброю, якщо Кім Чен Ина вб'ють

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua