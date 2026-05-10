Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»

Трамп: Я щойно прочитав відповідь так званих «представників» Ірану. Мені це не подобається

Основною проблемою між США та Іраном залишається іранська ядерна програма

Президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У той час як обидві держави намагаються знайти шлях до завершення воєнного конфлікту, американський лідер назвав позицію іранської сторони конструктивно неспроможною.

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».

Відомо, що іранська сторона передала свій пакет пропозицій у неділю вранці через посередництво пакистанських дипломатів. Основним каменем спотикання залишається іранська ядерна програма: Трамп наполягає на жорстких обмеженнях, яким Тегеран продовжує чинити опір.

Посол США в ООН Майк Вальц в ефірі програми «Fox News Sunday» підкреслив, що Вашингтон уже окреслив для іранської влади «дуже чітку червону лінію». За словами Вальца, позиція президента Трампа є непохитною: Іран ні за яких обставин не отримає ядерну зброю і не матиме можливості тримати світову економіку в заручниках через воєнні дії та загрози енергопостачанню.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном «все ще діє», попри нові удари та загострення ситуації в Ормузькій протоці.

«Ні, ні, припинення вогню триває. Воно діє», – відповів Трамп на запитання журналістів про те, чи означають останні удари завершення перемир’я.

Як відомо, у ніч на 8 травня США та Іран звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.

CENTCOM заявив, що американські кораблі зазнали атаки з боку Ірану ракетами, дронами та малими бойовими катерами, після чого США завдали ударів у відповідь по іранських військових об’єктах.

У свою чергу Корпус вартових ісламської революції заявив, що Іран провів «масштабну операцію після агресії США» проти іранського танкера поблизу порту Джаск.