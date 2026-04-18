Іран заявив, що Ормузька протока буде закрита, доки США не знімуть блокаду

Також Іран планує запровадити нову систему управління трафіком

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про блокування Ормузької протоки, яке розпочнеться ввечері суботи. Згідно з офіційною заявою ВМС КВІР, будь-яке наближення до водного шляху розцінюватиметься як пособництво противнику, що автоматично зробить судно-порушник військовою ціллю. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Рішення про поновлення обмежень, прийняте лише за добу після відкриття протоки, Тегеран аргументує недотриманням Сполученими Штатами умов перемир’я. Зокрема, іранська сторона звинувачує США у збереженні морської блокади своїх портів. За словами представників КВІР, прохід суден буде заборонено до моменту повного зняття американських обмежень.

Наразі військове командування Ірану наказало кораблям залишатися на своїх якірних стоянках в Оманському морі та Перській затоці. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф назвав дії Вашингтона «необдуманими» і підкреслив, що Тегеран не дозволить іншим країнам вільно використовувати протоку, поки обмежений його власний флот.

Водночас Іран планує запровадити нову систему управління трафіком. Як повідомляють джерела CNN, пріоритет у проходженні через протоку надаватиметься суднам, які оперативно адаптуються до нових протоколів та сплачують збори за так звані «послуги безпеки». Кораблі, які відмовляться від оплати цих внесків, стикатимуться із затримками в русі. Іранська влада називає таку селективність частиною впровадження «нового порядку» контролю над стратегічним водним шляхом.

Раніше високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.