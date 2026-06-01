Росія визнала ефективність українських ударів по НПЗ

Такі рішення свідчать про зростання проблем із забезпеченням внутрішнього ринку паливом на тлі регулярних українських ударів по російських нафтопереробних заводах і паливній інфраструктурі

Російська влада запровадила тимчасову заборону на експорт авіаційного керосину. Обмеження набули чинності 1 червня і діятимуть до 30 листопада 2026 року. Відповідне рішення ухвалив уряд РФ. Москва заявляє, що заборона необхідна для «забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Згідно з постановою, під обмеження потрапляє паливо для реактивних двигунів, зокрема й те, яке було придбане на біржових торгах. Водночас заборона не поширюється на паливо, що вже перебуває на борту літаків або в їхніх технічних резервуарах, а також на партії авіакеросину, оформлені митницею до набуття рішенням чинності. Виняток також зроблено для поставок у межах міжурядових угод.

Раніше повідомлялось, що уряд РФ розглядає можливість заборони експорту дизельного та авіаційного палива на тлі масштабного скорочення обсягів внутрішнього виробництва, викликаного регулярними атаками України на російську енергетичну інфраструктуру.

Це вже не перше обмеження на паливному ринку РФ. Наприкінці січня російський уряд заборонив експорт бензину, дизпалива та інших нафтопродуктів до 31 липня 2026 року, мотивуючи рішення потребою забезпечити внутрішній ринок паливом.

Bloomberg писав, що різке падіння потужностей нафтопереробного сектору пов'язане з посиленням ударів українських безпілотників по ключових НПЗ та нафтопроводах країни. За даними аналітичної компанії OilX, у квітні середньодобовий обсяг переробки нафти в Росії скоротився до 4,69 млн барелів – це найнижчий рівень за останні 16 років. Ситуація ускладнюється тим, що руйнування інфраструктури відбуваються напередодні сезону свят і відпусток, коли внутрішній попит на пальне традиційно зростає.

До слова, у центральній Росії після нещодавніх атак українських дронів більшість великих нафтопереробних заводів або призупинили роботу, або скоротили виробництво палива. Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки у РФ. Зазначається, що вказані заводи забезпечували понад 30% російського бензину та близько 25% дизельного палива.