Брюссель шукає, як не дати Москві заробити на війні в Ірані

Вікторія Літвінова
ЄС може заморозити цінову стелю на російську нафту на нинішніх 44,10 долара за барель
Підвищення цін на нафту через Ормуз загрожує надприбутками для Кремля

Європейський Союз розглядає варіант тимчасової заморозки цінової стелі на російську нафту, щоб не дати Кремлю заробити надприбутки на стрибку нафтових цін через війну на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Bloomberg.

Як працює нинішня стеля – і чому ЄС хоче її «заморозити»

Зараз гранична ціна для російської нафти Urals становить 44,10 долара за барель. Минулого року Євросоюз запровадив динамічний механізм: цей поріг переглядають кожні шість місяців і встановлюють на рівні 15% нижче за середню ринкову ціну. Європейським компаніям заборонено страхувати чи перевозити нафту, продану вище цієї планки.

Найближчий перерахунок мав відбутися влітку. За даними джерел Bloomberg, через подорожчання нафти на тлі війни в Ірані та фактичного перекриття Ормузької протоки нова стеля могла б автоматично злетіти щонайменше до 65 доларів за барель – тобто навіть вище за попередній колективний поріг G7 у 60 доларів.

Брюссель такий сценарій не влаштовує: вищий поріг означає більше доходів для російського бюджету, який і без того фінансує війну проти України.

Які варіанти на столі

За даними джерел агентства, обговорюють три варіанти:

  • залишити стелю на нинішньому рівні 44,10 долара і заморозити її;
  • призупинити дію динамічного механізму та автоматичні підвищення до кінця року з огляду на «виняткові обставини» на Близькому Сході;
  • обмежити будь-яке зростання межею 60 доларів, повернувшись до колективного рівня G7.

Будь-яке з цих рішень має на меті закрити «вікно надмірних доходів», яке війна в Ірані відкрила для Москви.

21 пакет санкцій: банки, тіньовий флот і критичні матеріали

Можливе заморожування цінової стелі стане частиною 21 пакета санкцій ЄС – чергового пакета з серії, що триває від 2022 року. У Брюсселі планують остаточно оформити пропозиції і подати їх на початку червня. Минулого тижня послів країн-членів уже ознайомили з планами.

Серед інших заходів, що обговорюються:

  • санкції проти ще близько 20 танкерів «тіньового флоту», яким Росія перевозить свою нафту в обхід санкцій;
  • розширення санкційного режиму на судна, що перевозять зріджений природний газ – щоб Москва не змогла побудувати «тіньовий флот» для LNG;
  • удар по банках, нафтотрейдерах, нафтопереробних заводах і криптооператорах у третіх країнах, які допомагають РФ обходити обмеження;
  • експортні обмеження проти близько двох десятків компаній з Китаю, Індії, Туреччини і Центральної Азії, які, за даними ЄС, продовжують постачати Росії заборонені товари;
  • обмеження на торгівлю критичними мінералами, металами і рудами, які Москва використовує в аерокосмічній галузі та для виробництва ударних дронів проти українських міст.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, повної заборони морських послуг для російської нафти у новому пакеті, імовірно, не буде – кілька країн-членів виступають проти на тлі нестабільності на Близькому Сході, доки відповідного рішення не ухвалять спільно в межах G7.

Тиск на «гаманець» Кремля і захист Euroclear

Окремий блок планованих заходів стосується російського військово-промислового комплексу: ЄС хоче перекрити Москві канали постачання технологій радіоелектронної боротьби та інших ключових компонентів зброї.

Паралельно Брюссель почав опрацьовувати, як юридично захистити центральний депозитарій Euroclear після того, як московський суд відкрив шлях для конфіскації його активів Центральним банком РФ. Раніше ЄС увів безстрокове заморожування близько 210 мільярдів євро російських державних активів – це майже 245 мільярдів доларів. Більшість цих коштів зберігається саме через Euroclear. У Брюсселі наполягають: ці гроші залишатимуться замороженими, доки Росія не виплатить репарації Україні.

Нагадаємо, у квітні цього року глава МЗС Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Євросоюз розпочав підготовку 21 пакета санкцій одразу після ухвалення 20-го. Тоді естонський міністр наголосив, що ЄС має повністю перекрити кран російським енергоносіям, зокрема заборонити морські перевезення нафти РФ.

Раніше «Главком» розповідав, що 21 пакет санкцій ЄС націлений саме на нафтові доходи Кремля – у Брюсселі готують жорсткі обмеження, які можуть вдарити по ключових джерелах фінансування російської війни. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував: ціновий рівень нафти, який справді знищить економіку РФ, – не вище 30 доларів за барель.

Також серед нових пропозицій – візова заборона для колишніх російських військових, які брали участь у війні проти України. Цю ідею ще обговорюють.

