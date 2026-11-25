Вартість заморожених у Швейцарії активів російських політиків, олігархів та пов’язаних із Кремлем компаній сягнула 8,5 млрд швейцарських франків (близько $10,2 млрд). Про це під час юридичної конференції в Женеві заявив керівник відділу санкцій Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) Даніель Ебі, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами посадовця, порівняно з квітнем 2025 року вартість заморожених російських активів зросла на 15%. Тоді їх оцінювали у 7,4 млрд швейцарських франків.

Ебі пояснив зростання цього показника двома факторами – блокуванням додаткових активів у межах санкційного режиму та подорожчанням золота, у якому зберігалася частина заморожених активів.

Водночас вартість заблокованих активів Центрального банку Росії за останні 18 місяців скоротилася на 9% – до 6,8 млрд швейцарських франків. Представник SECO наголосив, що зменшення цього показника відбулося не через розблокування коштів, а внаслідок знецінення валют, у яких зберігалися відповідні активи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія відійшла від традиційної політики нейтралітету в питанні санкцій та приєдналася до економічних обмежень Європейського Союзу проти Москви.

За даними Асоціації швейцарських банкірів, невдовзі після початку повномасштабної війни у 2022 році банки країни зберігали російські активи на суму щонайменше 150 млрд швейцарських франків.

У серпні 2026 року Швейцарія приєдналася до 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Наразі під дію обмежень із заморожування активів у країні потрапили близько 2 790 фізичних та юридичних осіб.

Крім того, швейцарська влада зафіксувала зростання кількості повідомлень про ймовірні порушення санкційного режиму. За словами Ебі, Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань отримав понад 870 таких повідомлень, тоді як півтора року тому їхня кількість становила близько 600.

Нагадаємо, генеральна директорка бельгійського депозитарію Euroclear Валері Урбен попередила про ризик банкрутства установи у разі передачі Україні заморожених російських активів без відповідних фінансових гарантій. Наразі депозитарій зберігає близько €185 млрд заблокованих активів РФ.