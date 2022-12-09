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Зеленський зідзвонився з прем’єром Британії: про що говорили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився з прем’єром Британії: про що говорили
Офіс президента

Сунак та Зеленський обговорили реалізацію української формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України. Синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7», – написав Зеленський.

Зеленський зідзвонився з прем’єром Британії: про що говорили фото 1

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував українську формулу миру. Глава держави заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

Теги: Ріші Сунак Володимир Зеленський Велика Британія Україна окупанти росія війна

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