Глава МЗС Британії Клеверлі назвав тих, хто відповість за війну в Україні

Клеверлі: «Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна»

Глава МЗС Британії Клеверлі повідомив, хто понесе відповідальність за війну в Україні

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Російський диктатор Володимир Путін, як і все російське керівництво мають бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю ВВС.

«Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна», – сказав Клеверлі.

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Глава МЗС додав, що Британія готова допомогти Україні встановити справедливість і притягнути злочинців до відповідальності. «Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, але ми визнаємо, що можуть бути й інші механізми, і ми працюватимемо з нашими друзями, включаючи українців, у міжнародному співтоваристві, щоб шукати, як виглядатиме ефективна система відповідальності», – підкреслив Клеверлі.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії повідомило, що державний бюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну. Тому фінансування інших сфер кошторису, ймовірно, зменшать.