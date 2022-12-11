Глава МЗС Британії Клеверлі назвав тих, хто відповість за війну в Україні
Клеверлі: «Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна»
Глава МЗС Британії Клеверлі повідомив, хто понесе відповідальність за війну в Україні
Російський диктатор Володимир Путін, як і все російське керівництво мають бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю ВВС.
«Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна», – сказав Клеверлі.
Глава МЗС додав, що Британія готова допомогти Україні встановити справедливість і притягнути злочинців до відповідальності. «Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, але ми визнаємо, що можуть бути й інші механізми, і ми працюватимемо з нашими друзями, включаючи українців, у міжнародному співтоваристві, щоб шукати, як виглядатиме ефективна система відповідальності», – підкреслив Клеверлі.
Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії повідомило, що державний бюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну. Тому фінансування інших сфер кошторису, ймовірно, зменшать.
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