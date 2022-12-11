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Глава МЗС Британії Клеверлі назвав тих, хто відповість за війну в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава МЗС Британії Клеверлі назвав тих, хто відповість за війну в Україні
фото з відкритих джерел

Клеверлі: «Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна»

Глава МЗС Британії Клеверлі повідомив, хто понесе відповідальність за війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін, як і все російське керівництво мають бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю ВВС.

«Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна», – сказав Клеверлі.

Глава МЗС додав, що Британія готова допомогти Україні встановити справедливість і притягнути злочинців до відповідальності. «Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, але ми визнаємо, що можуть бути й інші механізми, і ми працюватимемо з нашими друзями, включаючи українців, у міжнародному співтоваристві, щоб шукати, як виглядатиме ефективна система відповідальності», – підкреслив Клеверлі.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії повідомило, що державний бюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну. Тому фінансування інших сфер кошторису, ймовірно, зменшать. 

Теги: путін фінансування війна Велика Британія міністр бюджет диктатор

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