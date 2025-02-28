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Чому Угорщина проти вступу України в ЄС? Орбан назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чому Угорщина проти вступу України в ЄС? Орбан назвав причину
Угорський міністр активно виступає проти членства України в ЄС
фото з відкритих джерел

Політик вважає, що членство України в ЄС зруйнує економіку Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в ефірі угорського Radio Kossuth.

Глава угорського уряду вкотре наголосив, що виступає проти членства України в ЄС, коментуючи можливе обговорення євроінтеграції України під час саміту ЄС.

Політик зазначив, що не бачить «жодного аргументу», який виправдовував би вступ України «з погляду інтересів Угорщини».

«Я не смію сказати, що завжди і назавжди, ніколи, тому що хто знає, що принесе історія, ніхто, крім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно, що тут і зараз це немислимо» – сказав прем'єр Угорщини.

Водночас Орбан вважає, що вступ України в ЄС може зруйнувати сільськогосподарську і національну економіку.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу проведуть спеціальний саміт щодо війни в Україні. Голова Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що продовжуватиме співпрацю з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами ЄС, щоб «бути готовими до ухвалення рішень 6 березня».

Також Кошта запросив президента України Володимира Зеленського приїхати на саміт лідерів ЄС 6 березня.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення спільною заявою міністрів закордонних справ ЄС та України щодо необхідності їхньої участі в мирних переговорах щодо війни.

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Теги: Європейський союз Віктор Орбан Угорщина євроінтеграція економіка

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