Світові ціни на шоколад до Дня святого Валентина б'ють рекорди

Ціни на какао у світі сягли рекорду, що відбилось на вартості шоколаду

Ціна на шоколадні вироби зросте на 10-20% порівняно з минулим 2024 роком. Про це пише The Associated Press.

«Шоколадні цукерки до Святого Валентина є традиційним доказом того, наскільки глибока ваша любов. Цього року це також може показати, наскільки глибокі ваші кишені. Якщо кохання вважається вічним, то низька ціна на какао, основний інгредієнт шоколаду, ні», – пишуть журналісти.

Ціна на какао-боби встановлює безпрецедентні рекорди на товарному ринку.

«Підвищення цін на какао є абсолютно вражаючим протягом 2,5 років», – сказав Філіп де Сельє, голова бельгійської федерації шоколаду Choprabisco. Коли влітку 2022 року ціна становила менше $2 тис. за тонну, на початку минулого року вона справді перевищила $12 тис. під час різдвяного сезону, а з тих пір коливається біля позначки в $10 тис.

«Ми бачимо безпрецедентні ціни. Вони не були такими високими протягом останніх 50 років», – сказав Барт Ван Бесієн, політичний радник групи справедливої ​​торгівлі Oxfam.

Дехто з європейських виробників просто закривається на День Святого Валентина, перетворюючи одне з небагатьох фінансово вигідних «золотих днів» року на вимушену відпустку, і сподіваючись, що Великдень з його яйцями та кроликами принесе кращі новини. Багато виробників шоколаду не можуть отримати звичайну норму прибутку й перекласти всі додаткові витрати, пов’язані з цінами на какао, на своїх клієнтів. У середньому ціни на шоколадні смаколики уже подорожчали на 20% порівняно із минулим роком і це ще не межа.

Що відбувається із цінами?

Аналізуючи причини дорожнечі журналісти CNN також навели чимало думок експертів. «У День святого Валентина ми очікуємо, що ціни на шоколадні солодощі зростуть приблизно на 10-20% порівняно з минулим роком, оскільки ціна на какао зросла більш ніж удвічі з початку 2024 року», – сказав Девід Бранч, менеджер сектору Wells Fargo Agri-Food Institute.

За його даними, ф'ючерси на какао (те, як ринок оцінює вартість наступного врожаю какао, – «Главком»), зросли на 143% за останній рік.

«Щоразу, коли у Західній Африці йде дощ, майбутнє змінюється. Люди стежать за ним так уважно. Це просто безумство. На кону в цій угоді великі гроші… На ринку все ще зберігається велика невизначеність щодо того, чи буде врожай достатнім, щоб покрити цей дефіцит, враховуючи зростання попиту, що продовжується», – додав Бранч.

Шоколадний «шторм»

Кот-д'Івуар та Гана виробляють 60% всього какао. Але з роками виробництво в цих країнах Західної Африки стало менш надійним через непередбачувану погоду. І ще гірше те, що роки падіння цін на боби просто вигнали фермерів із землі шукати кращого майбутнього в містах, а виробництво ще більше знизилося.

«Велика іронія в галузі какао полягає в тому, що фермери тепер отримують справедливу ціну в той момент, коли вони відмовляються від вирощування какао», — сказав Барт Ван Бесієн, політичний радник групи справедливої ​​торгівлі Oxfam.

«Падіння виробництва, яке зараз відбулося, було безпосередньо пов’язане зі зміною клімату», – сказав Барт Ван Бесієн, звинувачуючи зміни в річних дощах і посуху в західній Африці, які «послабили чутливі дерева» в ключових районах виробництва. Персон також сказав, що різниця температур між ніччю та днем ​​збільшилася навколо екватора, де можуть вирощуватись ці дерева. У поєднанні з хворобами це призвело до того, що забагато врожаїв просто пропали.

Водночас у всьому світі населення вибралося з бідності, середній клас збільшився в таких місцях, як Китай, і потяг до делікатесу зріс. Це відкриває можливості для інших країн, таких як Еквадор, зайнятися виробництвом какао. Однак проблема в тому, що для збирання врожаю з какао-дерева потрібно від чотирьох до шести років після посадки.

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