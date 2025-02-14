Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Світові ціни на шоколад до Дня святого Валентина б'ють рекорди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Світові ціни на шоколад до Дня святого Валентина б'ють рекорди
Ціни на смаколики до Дня святого Валентина не радують покупців
фото із відкритих джерел

Ціни на какао у світі сягли рекорду, що відбилось на вартості шоколаду

Ціна на шоколадні вироби зросте на 10-20% порівняно з минулим 2024 роком. Про це пише The Associated Press.

«Шоколадні цукерки до Святого Валентина є традиційним доказом того, наскільки глибока ваша любов. Цього року це також може показати, наскільки глибокі ваші кишені. Якщо кохання вважається вічним, то низька ціна на какао, основний інгредієнт шоколаду, ні», – пишуть журналісти. 

Ціна на какао-боби встановлює безпрецедентні рекорди на товарному ринку. 

«Підвищення цін на какао є абсолютно вражаючим протягом 2,5 років», – сказав Філіп де Сельє, голова бельгійської федерації шоколаду Choprabisco. Коли влітку 2022 року ціна становила менше $2 тис. за тонну, на початку минулого року вона справді перевищила $12 тис. під час різдвяного сезону, а з тих пір коливається біля позначки в $10 тис.

«Ми бачимо безпрецедентні ціни. Вони не були такими високими протягом останніх 50 років», – сказав Барт Ван Бесієн, політичний радник групи справедливої ​​торгівлі Oxfam.

Дехто з європейських виробників просто закривається на День Святого Валентина, перетворюючи одне з небагатьох фінансово вигідних «золотих днів» року на вимушену відпустку, і сподіваючись, що Великдень з його яйцями та кроликами принесе кращі новини. Багато виробників шоколаду не можуть отримати звичайну норму прибутку й перекласти всі додаткові витрати, пов’язані з цінами на какао, на своїх клієнтів. У середньому ціни на шоколадні смаколики уже подорожчали на 20% порівняно із минулим роком і це ще не межа. 

Що відбувається із цінами?

Аналізуючи причини дорожнечі журналісти CNN також навели чимало думок експертів. «У День святого Валентина ми очікуємо, що ціни на шоколадні солодощі зростуть приблизно на 10-20% порівняно з минулим роком, оскільки ціна на какао зросла більш ніж удвічі з початку 2024 року», – сказав Девід Бранч, менеджер сектору Wells Fargo Agri-Food Institute.

За його даними, ф'ючерси на какао (те, як ринок оцінює вартість наступного врожаю какао, – «Главком»), зросли на 143% за останній рік.

«Щоразу, коли у Західній Африці йде дощ, майбутнє змінюється. Люди стежать за ним так уважно. Це просто безумство. На кону в цій угоді великі гроші… На ринку все ще зберігається велика невизначеність щодо того, чи буде врожай достатнім, щоб покрити цей дефіцит, враховуючи зростання попиту, що продовжується», – додав Бранч.

Шоколадний «шторм»

Кот-д'Івуар та Гана виробляють 60% всього какао. Але з роками виробництво в цих країнах Західної Африки стало менш надійним через непередбачувану погоду.  І ще гірше те, що роки падіння цін на боби просто вигнали фермерів із землі шукати кращого майбутнього в містах, а виробництво ще більше знизилося.

«Велика іронія в галузі какао полягає в тому, що фермери тепер отримують справедливу ціну в той момент, коли вони відмовляються від вирощування какао», — сказав Барт Ван Бесієн, політичний радник групи справедливої ​​торгівлі Oxfam.

«Падіння виробництва, яке зараз відбулося, було безпосередньо пов’язане зі зміною клімату», – сказав Барт Ван Бесієн, звинувачуючи зміни в річних дощах і посуху в західній Африці, які «послабили чутливі дерева» в ключових районах виробництва. Персон також сказав, що різниця температур між ніччю та днем ​​збільшилася навколо екватора, де можуть вирощуватись ці дерева. У поєднанні з хворобами це призвело до того, що забагато врожаїв просто пропали.

Водночас у всьому світі населення вибралося з бідності, середній клас збільшився в таких місцях, як Китай, і потяг до делікатесу зріс. Це відкриває можливості для інших країн, таких як Еквадор, зайнятися виробництвом какао. Однак проблема в тому, що для збирання врожаю з какао-дерева потрібно від чотирьох до шести років після посадки.

У День закоханих «Дія» презентувала новий документ – сертифікат неодруженого чи незаміжньої. Про це портал державних послуг повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Теги: економіка какао шоколад підвищення цін подарунок Еквадор населення солодощі ринок бізнес День Святого Валентина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі
Американська торгова палата виступила проти підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці»
16 сiчня, 12:29
У «Глобино» заперечують факт проведення обшуків СБУ
Російський слід та обшуки? Виробник м’ясних продуктів «Глобино» оприлюднив заяву
16 сiчня, 16:09
Опитування проводили у травні 2024 року
Вступ до ЄС чи НАТО: що українці вважають пріорітетнішим?
17 сiчня, 05:29
Військовий експерт розповів, скільки ракет щомісяця може виробляти Росія
Військовий експерт розповів, скільки ракет щомісяця може виробляти Росія
21 сiчня, 22:30
Американці економлять завдяки відомству Маска
Відомство Маска заявило, що економить для США мільярд доларів на день
29 сiчня, 19:39
Політична та економічна нестабільність у США сприятиме збереженню високої вартості золота
«Золота лихоманка» в США зачепила Лондон
7 лютого, 01:08
Лідери держав обмінялися подарунками на зустрічі у лютому, 2025 року
На згадку про операцію проти «Хезболли». Нетаньягу зробив Трампу подарунок
5 лютого, 14:58
За словами Артема Колюбаєва, подібні ініціативи є не лише питанням безпеки армії, а й важливим кроком у розвитку взаємодії між українським бізнесом та сектором оборони
«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв
6 лютого, 15:02
У Бориспільському районі жінка віком 70 років отримала гостру реакцію на стрес
Атака дронів на Київщину: внаслідок падіння уламків постраждала жінка
12 лютого, 12:34

Економіка

Світові ціни на шоколад до Дня святого Валентина б'ють рекорди
Світові ціни на шоколад до Дня святого Валентина б'ють рекорди
Європейська країна побудує 12 нових міст
Європейська країна побудує 12 нових міст
Найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України лишилася без фінансування
Найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України лишилася без фінансування
Як удари по російських НПЗ вплинули на постачання пального до Криму: дані «Атеш»
Як удари по російських НПЗ вплинули на постачання пального до Криму: дані «Атеш»
Іспанія може ввести 100% податок на нерухомість: по кому вдарить найбільше
Іспанія може ввести 100% податок на нерухомість: по кому вдарить найбільше
Майже €1,6 млрд на відбудову. Швейцарія ухвалила нову програму допомоги для України
Майже €1,6 млрд на відбудову. Швейцарія ухвалила нову програму допомоги для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
130K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
37K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
35K
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)
31K
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua