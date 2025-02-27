Перший міністр закордонних справ РФ розказав, хто насправді писав Будапештський меморандум
Андрій Козирєв: Угорський міністр робив правки у тексті Будапештського меморандуму
Перший глава МЗС Росії Андрій Козирєв розповів, що брав безпосередню участь у створенні тексту Будапештського меморандуму, власноруч вносячи правки. За його словами, над документом працювали представники США, України, а також тодішній міністр закордонних справ Угорщини Геза Єсенський. Про це Козирєв сказав в інтерв'ю «Главкому».
«Пам'ятаю, коли комп'ютери не використовувалися так широко як зараз, я своєю рукою щось вписував у проєкті Будапештського меморандуму в Будапешті. У написанні меморандуму брав участь Держсекретар США Крістофер Воррен, якого ми називали Крісом, йому це подобалося. Також у цій роботі брав участь тодішній міністр закордонних справ Угорщини (Геза Єсенський), досвідчена людина. Він також допомагав писати документ. Одна голова добре, дві – краще, а три, особливо якщо вони розумні голови, ще краще. Так що це саме той випадок, коли всі писали (в тому числі сторона, що приймала). Ми писали ввечері, сиділи вночі, підписувався документ вранці», – зазначив Андрій Козирєв.
Козирєв не бачить проблеми у тому, що над документом працювала країна, яка не була його підписантом.
«Угорщина була просто господарем, але Єсенський був не те, що зараз (влада Угорщини). У той час Угорщина була демократичною і нормальною країною на боці України. Брав участь у написанні документа і глава МЗС України, не пам'ятаю, наскільки активно. Тобто, остаточну версію документа написали всі ми», – додав Козирєв.
Як повідомлялося, перший російський міністр закордонних справ (1990-96) Андрій Козирєв порадив Володимиру Зеленському не ставити Дональду Трампу ультиматуми, а розпочати розробку ядерної зброї. За його словами, саме наявність ядерного арсеналу могла б гарантувати Україні безпеку.
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