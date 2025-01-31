За 2024 рік борг України перед Світовим банком збільшився на 65%

Через механізми Світового банку за час великої війни Україна залучила майже $50 млрд

У загальному обсязі держборгу частка Світового банку сягнула 14%

За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до 22,6 млрд доларів. Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Частка групи Світового банку у загальному обсязі держборгу сягнула 14%, а роль серед зовнішніх кредиторів становить 19%.

Причиною стрімкого зростання боргу України перед Світовим банком є спрямування багатьма міжнародними партнерами фінансування України через фонди цієї інституції.

Сумарна заборгованість перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) за рік зросла на 15% до $18,9 млрд. Водночас заборгованість України перед ЄС за 2024 рік зросла на 34% до $44 млрд, а частка блоку у державному борзі становить 34%.

Нагадаємо, минулого року Світовий банк надав Україні $4,8 млрд в межах проєкту Peace. Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже $50 млрд.

Також Україна отримала $454 млн від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я, що за задумом підтримає пріоритетне фінансування за програмою медичних гарантій.

До слова, протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 1461,3 млрд грн або $20,74 млрд.

Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 980,93 млрд грн, або $166,06 млрд, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг – 5 048,44 млрд грн (72,32 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $120,09 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 932,49 млрд грн (27,68 %), або $45,97 млрд