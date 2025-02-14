Головна Новини
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Орбан: європейські посадовці обмежуються нікчемними заявами
фото: nv.ua

Орбан вважає, що місце за столом переговорів не можна просто просити – його потрібно заслужити через силу, ефективне керівництво та розумну дипломатію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення спільною заявою міністрів закордонних справ ЄС та України щодо необхідності їхньої участі в мирних переговорах щодо війни. Про це він заявив у Х.

Орбан назвав цю заяву «сумним свідченням слабкого керівництва Брюсселя». За його словами, поки президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін «домовляються про мир», європейські посадовці «обмежуються нікчемними заявами».

Угорський прем’єр-міністр наголосив, що «місце за столом переговорів не можна просто просити – його потрібно заслужити через силу, ефективне керівництво та розумну дипломатію».

Позиція керівництво ЄС зводиться до «підтримки вбивств» доти, доки це буде «потрібно», стверджує Орбан.

Нагадуємо, запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план щодо врегулювання війни між Росією та Україною, який передбачає територіальні поступки з боку Києва, викликав хвилю критики серед європейських лідерів. Ідея передачі частини українських земель Росії була сприйнята як неприпустима та така, що підриває міжнародну безпеку. Про це пише The Times.

У відповідь на занепокоєння Європи адміністрація Трампа вирішила тимчасово призупинити розробку плану, щоб провести консультації з європейськими партнерами. Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні зустрічі з союзниками НАТО для узгодження деталей мирної угоди.

Європейські лідери наполягають на тому, що будь-яке рішення щодо України не може ухвалюватися без її участі. Голова Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що переговори без України є неприйнятними, підкресливши необхідність дотримання принципу «нічого про Україну без України».

Читайте також:

Теги: міністр путін Дональд Трамп Віктор Орбан президент переговори Кіт Келлог Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіньовий флот Путіна йде під воду
Хто потопить тіньовий флот Путіна?
Вчора, 14:10
Прем'єр Стармер та президент Макрон провели зустріч у серпні 2024 року
Британія і Франція ведуть переговори про відправку миротворчих військ до України
16 сiчня, 09:20
Зазначається, що міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток засудив напад і наголосив, що особисто їде на місце подій
У словацькій школі учень влаштував різанину. Відомо про двох загиблих
16 сiчня, 17:59
Дональд Трамп запевнив Володимира Зеленського, що буде робити все, аби закінчити війну у 2025 році
Президент відповів, чи можливо завершити війну в Україні цього року
21 сiчня, 17:18
Росія намагається посилити співпрацю з Іраком
Кремль поглиблює співпрацю з Іраком, використовуючи Telegram-канал – ISW
26 сiчня, 09:25
«ЮНЕСКО до війни не мало офісу в Україні, але сьогодні ми є в Україні, бо українці вважають, що культура важлива», – сказала Одрі Азуле, генеральна директорка
У Львові відкрито перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО
28 сiчня, 20:56
Джорджеску знову заявив, що Україна «створена з волі великих держав»
Джорджеску розкритикував президента України
31 сiчня, 15:10
Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог та посол України в США Оксана Маркарова
Келлог уперше на посаді спецпредставника Трампа зустрівся з послом України у США
7 лютого, 03:55
Букмекери продовжують робити ставки щодо війни в Україні
Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 2025 році
10 лютого, 09:25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
118K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
31K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
14K
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Новини

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Вчора, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 лютого, 21:28

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua