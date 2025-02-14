Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах

Орбан вважає, що місце за столом переговорів не можна просто просити – його потрібно заслужити через силу, ефективне керівництво та розумну дипломатію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення спільною заявою міністрів закордонних справ ЄС та України щодо необхідності їхньої участі в мирних переговорах щодо війни. Про це він заявив у Х.

Орбан назвав цю заяву «сумним свідченням слабкого керівництва Брюсселя». За його словами, поки президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін «домовляються про мир», європейські посадовці «обмежуються нікчемними заявами».

Угорський прем’єр-міністр наголосив, що «місце за столом переговорів не можна просто просити – його потрібно заслужити через силу, ефективне керівництво та розумну дипломатію».

Позиція керівництво ЄС зводиться до «підтримки вбивств» доти, доки це буде «потрібно», стверджує Орбан.

Нагадуємо, запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план щодо врегулювання війни між Росією та Україною, який передбачає територіальні поступки з боку Києва, викликав хвилю критики серед європейських лідерів. Ідея передачі частини українських земель Росії була сприйнята як неприпустима та така, що підриває міжнародну безпеку. Про це пише The Times.

У відповідь на занепокоєння Європи адміністрація Трампа вирішила тимчасово призупинити розробку плану, щоб провести консультації з європейськими партнерами. Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні зустрічі з союзниками НАТО для узгодження деталей мирної угоди.

Європейські лідери наполягають на тому, що будь-яке рішення щодо України не може ухвалюватися без її участі. Голова Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що переговори без України є неприйнятними, підкресливши необхідність дотримання принципу «нічого про Україну без України».