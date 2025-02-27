Очільник Євроради запросив Зеленського у Брюссель

Президент України візьме участь у спеціальному саміті

Голова Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського приїхати на саміт лідерів ЄС 6 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Євроради.

За словами посадовця, на саміті мова йтиме про прийняття перших рішень на найближчу перспективу, щоб Європа стала «більш суверенною, більш спроможною і краще підготовленою для протистояння негайним і майбутнім викликам її безпеці».

Що стосується України, то глава Євроради відзначив «новий імпульс», який повинен привести до «всеосяжного, справедливого і тривалого миру».

«Тому для нас важливо обмінятися думками про те, як надалі підтримувати Україну і яких принципів слід дотримуватися в майбутньому. ЄС та його держави-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку Європи. Тому ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні», – зазначив глава Євроради.

Як зазначається, зустріч розпочнеться о 12:30 за місцем часом «з традиційного обміну думками» з президентом Європейського парламенту, після чого відбудеться дискусія з президентом Зеленським.

«Потім ми зосередимося на європейській обороні, після чого відбудеться дискусія щодо України», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу проведуть спеціальний саміт щодо війни в Україні. Кошта повідомив, що продовжуватиме співпрацю з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами ЄС, щоб «бути готовими до ухвалення рішень 6 березня».

До слова, у Києві пройшов саміт «Підтримуй Україну». У ньому взяли участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.