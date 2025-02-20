Американці запасаються їжею та ліками, побоюючись нових податків Трампа

Американці купують зараз у супермаркетах більше, ніж зазвичай

Споживачі в США поспішають купувати товари і їжу, яка не псується, оскільки мита Трампа тільки «підживлюють» тривожність

Кожен п'ятий американець зараз купує більше товарів, ніж зазвичай. Все через занепокоєння з приводу введених президентом Дональдом Трампом мит. За даними News.ro, на питання про вплив запланованих Трампом мит на їх великі закупівлі 22% опитаних заявили, що мита мали великий вплив, а 30% – що вплинуть, але вони поки не знають, наскільки сильний. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

«Дослідники S&P Global підрахували, що нові тарифи можуть спровокувати зростання інфляції до 0,7%, якщо тарифи залишаться чинними до 2025 року», – каже Джон Іган, керівник відділу кредитних карток, страхування та особистих фінансів.

«Поки що зарано говорити про те, як саме нові мита, введені президентом Трампом, вплинуть на споживчі витрати і чи змусять деяких споживачів переглянути свої звички купівлі. Тариф – це податок, стягуваний урядом з товарів, що імпортуються. Компанії сплачують податки на імпорт, коли ввозять продукцію, вироблену поза межами США. Ідея запровадження тарифу полягає в тому, щоб зробити імпорт дорожчим, що може допомогти місцевим компаніям продавати більше продукції на внутрішньому ринку», – додав він.

Найчастіше купуються продукти харчування, що не псуються (76%) і туалетний папір (72%). Майже половина (49%) купували ліки, за якими слідували системи фільтрації води (21%), побутова техніка (23%), засоби особистої гігієни (25%) або вогнепальна зброя та боєприпаси (15%). Звіт відображає стурбованість споживачів можливим зростанням цін і економічною невизначеністю. Мита, що накладаються на імпорт, можуть мати інфляційний ефект, оскільки вони збільшують вартість товарів, що ввозяться з-за кордону, змушуючи компанії або нести додаткові витрати, або перекладати їх на споживачів за допомогою підвищення цін.

Це може призвести до загальної інфляції, оскільки зростання витрат виробництва зачіпає сектори, залежні від імпортних матеріалів і комплектуючих. Страх перед зростанням цін підштовхує споживачів до надмірного накопичення запасів, особливо це стосується продуктів, що не швидко псуються, туалетного паперу та медичного приладдя, оскільки люди поспішають скупити товари, перш ніж ціни зростуть ще більше.

Відповідно до звіту, кожен п'ятий американець охарактеризував свою нещодавню поведінку при покупках як «приречені витрати» – явище, яке описує надмірні чи імпульсивні покупки, спричинені економічною невизначеністю, геополітичною напругою чи страхом майбутніх фінансових проблем.

Крім того, 23% американців очікують, що їхня заборгованість за кредитними картками збільшиться або погіршиться цього року на тлі цих економічних проблем. Керівники великих компаній повідомили агентству Reuters та інвесторам, що непередбачувані зміни в торговельній політиці Трампа роблять ділове середовище більш нестабільним, змушуючи деякі компанії переносити виробництво до Сполучених Штатів, щоб уникнути додаткових мит.

Тим часом багато інвесторів на Уолл-стріт стурбовані тим, що нові тарифи можуть прискорити інфляцію в США, позбавивши Федеральну резервну систему можливості знижувати відсоткові ставки та уповільнивши економічне зростання. Невизначеність щодо торговельної політики також може вплинути на довіру споживачів, негативно вплинувши на витрати та інвестиції.

Нагадаємо, у США тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів програми президента країни Дональда Трампа, вийшли на вулиці по всій країні. Мітингувальники вийшли на вулиці через зусилля адміністрації Трампа зі звільнення тисяч федеральних службовців і звільнення прокурорів та незалежних наглядових органів у федеральному уряді. Деякі протестувальники показово називали Трампа «королем», а не президентом.

Раніше президент США Дональд Трамп пояснив, що його метою є встановлення справедливих умов торгівлі. Сполучені Штати Америки запровадять 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію в країну.