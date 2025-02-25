Перелік країн ЄС, які виступають проти передачі Україні заморожених активів РФ

Politico назвало країни, які проти передачі Україні активів РФ

Деякі країни ЄС вважають, що конфіскація активів може відлякати міжнародних інвесторів

Деякі країни ЄС та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Зазначається, що європейські держави можуть вдатися до арешту російських активів, оскільки не беруть участі в переговорах між США та Росією. Це дасть їм змогу забезпечити свою присутність у діалозі.

Водночас країни Балтії та Північної Європи наполягають на якнайшвидшому переказі цих коштів Україні.

Хто виступає проти передачі заморожених активів Україні:

Франція;

Німеччина;

Італія;

Іспанія;

президент Єврокомісії.

Хто підтримує передачу заморожених активів РФ Україні:

Польща;

Чехія;

головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Противники такого кроку побоюються, що конфіскація активів може відлякати міжнародних інвесторів і позбавити ЄС важливого важеля впливу в мирних переговорах.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір конфіскувати частину заморожених російських активів та віддати їх Україні. Повідомляється, що в ЄС наразі обговорюють, яким чином ці активи можна використати як заставу для запланованої Міжнародної претензійної комісії, яка повинна визначити розмір компенсації за збитки, завдані внаслідок російської агресії.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявляв, що заморожені російські активи – це гроші України.