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Тарифи Трампа тиснуть: Hyundai переносить виробництво на іншу локацію

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Тарифи Трампа тиснуть: Hyundai переносить виробництво на іншу локацію
Частину виробництва моделі Tucson релокують з Мексики
фото: Hyundai

Hyundai шукає нові виробничі локації

Південнокорейська автомобільна компанія Hyundai Motor повідомила, що переносить частину виробництва моделі Tucson з Мексики до США. Також у Hyundai заявили про створення робочої групи, яка опікуватиметься реагуванням на тарифну політику президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Крім того, компанія Hyundai розглядає можливість перенесення з Південної Кореї до інших країн виробництва деяких моделей, що постачаються до США.

Як зауважує видання, і Hyundai, і афілійована з нею Kia виявилися доволі вразливими у контексті американських тарифів. Приблизно третина їхніх світових продажів приходяться на ринок США.

Новостворена робоча група має на меті якраз зменшення впливу американських тарифів на фінансове становище автокомпаній.

Раніше Південна Корея заявляла, що інші країни дедалі частіше намагаються використовувати її маркування для уникнення мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Здебільшого до такої практики вдається Китай.

Нагадаємо, на початку квітня Трамп підписав указ щодо запровадження «взаємних мит» для держав усього світу. Згодом він заявив, що відкладає запровадження мит на 90 днів, проте Китаю це пом’якшення не стосувалося.

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Теги: ринок автомобіль Дональд Трамп США

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