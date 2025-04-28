Компанії з КНР вигадали варіант, як уникнути захмарних мит США

Китайські експортери засновують підприємства в США, щоб уникнути шалених тарифів, але зробити це часто нелегко

Компанії з КНР почали переносити виробництва на американські майданчики, щоб уникнути високих мит на ввезення своєї продукції до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету South China Morning Post.

У матеріалі наводиться коментар голови консалтингової фірми, яка допомагає китайським підприємствам локалізувати виробництва на території США Чжу Ніна. За словами фахівця, за останні чотири місяці його компанія отримала щонайменше 100 запитів щодо релокації бізнесу. 2024 року приблизно така сама кількість звернень надійшла за весь час – із січня по грудень.

Як зазначили підприємці з КНР, вони не можуть дозволити собі «загубити» американський ринок.

Власник бізнесу з виробництва подарунків у Східному Китаї Райан Чжоу заявив, що 95% замовлень, що надходять його компанії, припадають на США. У свою чергу керівник фірми з виробництва електронних компонентів Лео Лі визнав, що витрати компанії суттєво збільшаться у разі її перенесення на американські майданчики. Однак це все одно буде вигідніше, ніж платити мита у розмірі 145%.

Також ситуацію прокоментував засновник консалтингової фірми Chem1 Е Інмінь. Він підкреслив, що будівництво заводів у США є «особливо логічним кроком» для китайських нафтохімічних підприємств.

Нагадаємо, китайські експортери почали ажіотажно шукати нові можливості для виходу на світові ринки в умовах продовження торгової війни зі США. Китайські експортери покладаються на ярмарки, де можна укласти нові контракти, а також активніше інвестують у закордонні виробничі потужності.

До слова, Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США. Офіційного оголошення з боку китайської влади поки не було, проте імпортні агентства, з якими говорило видання, дізналися про зміни під час оформлення вантажів на митниці