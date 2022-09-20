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Ще один турецький банк припинив обслуговування російських карток

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще один турецький банк припинив обслуговування російських карток
Банк заморозив операції наприкінці минулого тижня
фото ілюстративне

На початку вересня карти «Мир» приймалися в 11 країнах

Турецький DenizBank призупинив прийом карток платіжної системи «Мир» у зв'язку з нещодавнім попередженням управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США. Про це повідомляє газета Financial Times.

Відомо, що банк заморозив операції наприкінці минулого тижня.

«Закордонні партнери самі ухвалюють рішення про відкриття інфраструктури для прийому карток «Мир», їх прийом та обслуговування в конкретній країні залежатиме від позиції самих кредитних організацій», – заявили у Національній системі платіжних карток (НСПК).

Нагадаємо, обслуговувати російські банківські картки «Мир», які використовують туристи з РФ, вчора припинив найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank.

Крім Isbank та DenizBank карти «Мир» приймають Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. При цьому деякі з них можуть самостійно припиняти обслуговування в мережі своїх пристроїв карток російських банків, які знаходяться під блокуючими санкціями, і відхиляти на своєму боці операції з картками.

На початку вересня карти «Мир» приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Можливість прийому карток також опрацьовувалась з Іраном, Кубою, Єгиптом та Венесуелою.

НСПК, яка є оператором карток «Мир», була створена російською владою в 2014 році після введення проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток «Мир» у грудні 2015 року.

Теги: Туреччина росія США банк

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