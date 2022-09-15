Росія закриває школи поблизу кордонів з Україною

Школи Бєлгородської області переходять на дистанційне навчання

Школи у двох районах Бєлгородської області на кордоні з Україною будуть переведені на дистанційне навчання. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

На дистанційний режим роботи російська влада вирішила перевести школи у Валуйському та Шебекінському міських округах. У Валуйському міському окрузі перейдуть на дистанційну роботу школи за 15 кілометрів від кордону з Україною. У Шебекінському - припинять очне навчання школи у 10-кілометровій зоні від кордону. Винятком стане місто Шебекіне, уточнив губернатор.

Режим роботи дитячих садків обох районів також зміниться, там організують чергові групи.

Ці рішення ухвалила антитерористична комісія області.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області РФ на тлі успіхів ЗСУ на Харківщині та Донбасі заговорив про евакуацію. Залишити свої оселі рекомендують мешканцям прикордонних сіл Журавлівка та Нехотіївка.

14 вересня російські ЗМІ повідомили про вибухи у селі Червоний Хутір Бєлгородської області.

Тим часом окупанти тікають із Харківщини і переносять «столицю» у... Бєлгород. Депутат «Єдиної Росії» Євген Євтушенко анонсував перенесення штабу з тимчасово окупованого Вовчанська, що на Харківщині, до Бєлгорода. Він також повідомив про відхід російських військ із міста. У самому Бєлгороді такій події явно не зраділи. У місцевих Telegram-каналах містяни пишуть – їхньої згоди на таке переміщення не питали. Тепер, мовляв, і Бєлгород буде під ударом.