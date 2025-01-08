Франція закликала Єврокомісію до жорстких дій проти Ілона Маска

The Wall Street Journal: Висловлювання Ілона Маска в соцмережі X про політику Євросоюзу доводять об'єднання до «дипломатичного головного болю»

Останніми тижнями Маск зробив серію скандальних публікацій у соціальних мережах про європейську політику

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію до жорсткіших дій стосовно американського мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє Reuters.

«Або Європейська комісія з максимальною твердістю застосовує закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або ні. І в цьому разі вона повинна подумати про те, щоб повернути право робити це країнам-членам ЄС», – заявив він.

Нагадаємо, у грудні минулого року Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що стало причиною нового напруження між країнами.

Згодом Ілон Маск назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо «дівчиною, думка якої не є важливою». Так він відреагував на заяву Трюдо про неможливість приєднання Канади до США.

Також висловлювання американського мільярдера Ілона Маска в соцмережі X про політику Євросоюзу доводять об'єднання до «дипломатичного головного болю». Про це пише The Wall Street Journal. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Останніми днями та тижнями Маск зробив серію скандальних публікацій у соціальних мережах про європейську політику, зокрема про підтримку ультраправої партії напередодні виборів у Німеччині. Мільярдер відреагував в мережі на критику в його адресу через підтримку ультраправих у Німеччині, він публічно через соцмережі назвав Шольца «бовдуром» та «лайном».