Франція визначилася з новим прем'єр-міністром

73-річний Байру змінить посаді Мішеля Барньє

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що новим прем’єр-міністром стане лідер «Демократичного руху» MoDem Франсуа Байру. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу.

73-річний Байру змінить на цій посаді Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий термін, 91 день.

«Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Нацзбори Франції ухвалили резолюцію про недовіру уряду прем'єр-міністра країни Мішеля Барньє – за такий крок проголосував 331 депутат. Це рішення ухвалили після того, як французький Кабмін ухвалив соціальну частину держбюджету без голосування в парламенті – тепер ці положення будуть скасовані, а уряд Франції змушений буде піти у відставку вперше з 1962 року.

Макрон при цьому заявив, що не планує залишати свою посаду до кінця терміну та назвав такі пропозиції «політичною фантастикою». Згодом Макрон пообіцяв призначити нового прем’єр-міністра упродовж наступних 48 годин.

Як повідомлялося, голова фракції партії «Національне об'єднання» у парламенті Франції Марін Ле Пен може повалити французький уряд за 48 годин.

До слова, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, мер Франсуа Байру і мер Труа Франсуа Баруєн були головними кандидатами на посаду прем'єр-міністра Франції на тлі політичної кризи в країні.