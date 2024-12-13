Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція визначилася з новим прем'єр-міністром

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Франція визначилася з новим прем'єр-міністром
Лідер «Демократичного руху» MoDem Франсуа Байру
фото з відкритих джерел

73-річний Байру змінить посаді Мішеля Барньє

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що новим прем’єр-міністром стане лідер «Демократичного руху» MoDem Франсуа Байру. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу.

73-річний Байру змінить на цій посаді Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий термін, 91 день.

«Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Нацзбори Франції ухвалили резолюцію про недовіру уряду прем'єр-міністра країни Мішеля Барньє – за такий крок проголосував 331 депутат. Це рішення ухвалили після того, як французький Кабмін ухвалив соціальну частину держбюджету без голосування в парламенті – тепер ці положення будуть скасовані, а уряд Франції змушений буде піти у відставку вперше з 1962 року.

Макрон при цьому заявив, що не планує залишати свою посаду до кінця терміну та назвав такі пропозиції «політичною фантастикою». Згодом Макрон пообіцяв призначити нового прем’єр-міністра упродовж наступних 48 годин. 

Як повідомлялося, голова фракції партії «Національне об'єднання» у парламенті Франції Марін Ле Пен може повалити французький уряд за 48 годин.

До слова, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, мер Франсуа Байру і мер Труа Франсуа Баруєн були головними кандидатами на посаду прем'єр-міністра Франції на тлі політичної кризи в країні.

Читайте також:

Теги: Франція Еммануель Макрон уряд прем’єр-міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Утримання плацдарму у Курській області зараз стало принципово важливим
Чому дальність «Атакамсів» не має значення
19 листопада, 18:35
Прокуратура звинувачує лідерку «Національного об’єднання» у використанні «фіктивних» помічників для незаконного переведення коштів з Європарламенту
Прокуратура Парижа вимагає для Марін Ле Пен п’ять років ув’язнення
14 листопада, 09:18
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Чолаку покидає Соціал-демократичну партію після поразки на виборах у Румунії
25 листопада, 16:32
Президент Франції вважає, що спільна декларація саміту G20 виграла б, якби була більш чіткою щодо конфлікту в Україні
Макрон підтримав дозвіл США на українські удари Atacms по Росії
19 листопада, 10:48
Робітники у Європі не завжди відчувають себе щасливими на робочому місці
Де у Європі живуть найбільш задоволені працівники: дані опитування
20 листопада, 20:08
Рустем Умєров відмовився підтвердити або спростувати інформацію про ймовірне використання українськими військовими ракет Storm Shadow
Умєров відмовився коментувати ймовірне використання ракет Storm Shadow для удару по РФ
21 листопада, 08:56
Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»
Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»
27 листопада, 15:59
Джастін Трюдо та Дональд Трамп нещодавно обговорили питання торгівлі та безпеки кордонів
Трамп зробив Трюдо непристойну пропозицію: чому між країнами зростає напруження
4 грудня, 10:11
Дробовича була звільнено у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду
Уряд звільнив очільника Українського інституту національної пам’яті
Сьогодні, 13:13

Політика

Франція визначилася з новим прем'єр-міністром
Франція визначилася з новим прем'єр-міністром
Трамп може завдати ударів по Ірану, щоб завадити ядерній програмі – WSJ
Трамп може завдати ударів по Ірану, щоб завадити ядерній програмі – WSJ
Фінляндія посилить спостереження на кордоні з РФ за допомогою дронів
Фінляндія посилить спостереження на кордоні з РФ за допомогою дронів
Орбан заявив, що «відкрив двері» до переговорів про завершення війни в Україні
Орбан заявив, що «відкрив двері» до переговорів про завершення війни в Україні
Росія може купити телеканали Польщі? Туск виступив із ініціативою
Росія може купити телеканали Польщі? Туск виступив із ініціативою
Польща підняла авіацію через масований обстріл України
Польща підняла авіацію через масований обстріл України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
110K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
45K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
22K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua