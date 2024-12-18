Головна Світ Економіка
search button user button menu button

На тлі політичних колізій Франція може залишитись без бюджету на наступний рік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На тлі політичних колізій Франція може залишитись без бюджету на наступний рік
Політична ситуація у Франції не сприяє прийняттю бюджету
фото із відкритих джерел

У Сенаті Франції депутати проголосують за закон, що дозволяє жити без бюджету

Національні збори (нижня палата парламенту Франції, – «Главком») 16 грудня ухвалили у першому читанні надзвичайний закон, що дозволяє виконавчій владі стягувати податки та позичати гроші для фінансування держави та системи соціального забезпечення. Це рішення було ухвалено після того, як парламент відмовився ухвалити бюджет Франції на наступний рік, пише BFMTV.

Тепер рішення за верхньою палатою – Сенатом. Надзвичайний закон став необхідним через те, що Національні збори 12 днів тому винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє і запобігли ухваленню бюджету жорсткої економії на 2025 рік. За ухвалення надзвичайного закону проголосував 481 депутат із 577. Голосування щодо самого надзвичайного законопроєкту у Сенаті відбудеться сьогодні, 18 грудня.

Незважаючи на рідкісну одностайність під час голосування за надзвичайний закон опозиція висловила жаль у зв'язку з тим, що спікер Національних зборів Яель Браун-Піве оголосила неприйнятними поправки, спрямовані на індексацію шкали прибуткового податку відповідно до рівня інфляції.

«Табір Макрона вирішив змусити французів платити ціну за вотум недовіри», – прокоментувала те, що сталося на сторінці в мережі «Х», заступник голови Національних зборів, «ліва» Клеманс Гетте.

За словами міністра бюджету Лорана Сен-Мартена, що йде у відставку, 380 тис. нових домогосподарств зі скромними доходами можуть бути включені в податкове коло без індексації. Проте новий уряд може виправити цю проблему у новому проекті бюджету, голосування за яким відбудеться на початку наступного року.

А тим часом держава у Франції діятиме на підставі спеціального закону, статті якого дозволять виконавчій владі продовжувати збирати податки на основі шкали, затвердженої 2023 року цього року.

У понеділок увечері Центральний банк Франції знизив свій прогноз зростання ВВП Франції на 2025 рік на 0,3 відсоткових пункти – до 0,9%, підкресливши, що економічне середовище залишається схильним до «подвійної невизначеності», як усередині країни, так і на міжнародному рівні.

Центральний банк Франції також переглянув прогноз на 2026 рік у бік зниження порівняно з вересневим прогнозом на 0,2 процентних пункти до 1,3%, що тепер відповідає прогнозу на 2027 рік.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Франсуа Байру, призначений минулої п'ятниці президентом, у понеділок розпочав переговори з політичними партіями щодо формування нового уряду та про те, як ухвалити бюджет на 2025 рік.

Він є шостим прем'єр-міністром при президентстві Еммануеля Макрона, яке розпочалося у 2017 році, і четвертим з моменту переобрання Макрона на пост глави держави у 2022 році.

У понеділок і вівторок новий прем'єр-міністр зустрівся з лідерами 11 фракцій Національних зборів у порядку черговості груп, насамперед з Марін Ле Пен, лідером правої партії «Національне об'єднання», та головою цієї партії Жорданом Барделла.

Марін Ле Пен вітала «більш позитивний підхід» Франсуа Байру до переговорів з опозицією, ніж у його попередника Мішеля Барньє, та висловила сподівання, що робота над пропорційною виборчою системою, до якої також закликає новий прем'єр-міністр, може розпочатися «одразу після ухвалення бюджету».

Читайте також:

Теги: міністр податки депутат бюджет гроші Франція закон партії держава фінансування опозиція робота парламент переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні сили України
Розмови про «близькі мирні переговори» руйнують наше військо
6 грудня, 17:46
Щодо переговорів Єрмака у Штатах
Щодо переговорів Єрмака у Штатах
6 грудня, 21:11
Іспанія внесла зміни до міграційного законодавства
Шанс на роботу для усіх іноземців: уряд Іспанії схвалив міграційну реформу
21 листопада, 15:26
Вступ України до ЄС дасть європейській металургії безпеку від росіян
Вступ України до ЄС дасть європейській металургії безпеку від росіян – Метінвест
26 листопада, 13:40
Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ
Україна повернула тіла 502 захисників, Зеленський поговорив з Мароном і Шольцом. Головне за 29 листопада
29 листопада, 21:00
Військові входять до парламенту Південної Кореї
Історія з воєнним станом у Південній Кореї: що відомо на ранок
4 грудня, 07:35
У разі невиконання цієї вимоги пропонується накладати штрафи або взагалі забороняти діяльність таких організацій
До парламенту Сербії надійшов законопроєкт про «іноагентів»
4 грудня, 10:41
У ЗСУ служить близько 8 тис. працівників «Метінвесту», демобілізовано приблизно 1,3 тис. людей
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
12 грудня, 14:55
Банкноти із колишнім президентом Башаром Асадом вийдуть з обігу
Сирія може перейти на нову грошову одиницю
16 грудня, 16:48

Економіка

Країни Європи винайшли новий механізм відстеження танкерів «тіньового флоту» РФ
Країни Європи винайшли новий механізм відстеження танкерів «тіньового флоту» РФ
На тлі політичних колізій Франція може залишитись без бюджету на наступний рік
На тлі політичних колізій Франція може залишитись без бюджету на наступний рік
У Німеччині можна купити бункер часів Другої світової війни за один євро
У Німеччині можна купити бункер часів Другої світової війни за один євро
У Керченській протоці затонули російські танкери: уряд оцінив збитки для Чорного моря
У Керченській протоці затонули російські танкери: уряд оцінив збитки для Чорного моря
Скільки Путін заплатив за відправку солдатів і зброї КНДР до Росії? Версія The New York Times
Скільки Путін заплатив за відправку солдатів і зброї КНДР до Росії? Версія The New York Times
Акції «Газпрому» рекордно обвалилися
Акції «Газпрому» рекордно обвалилися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
40K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
20K
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби
18K
Забагато впевненості і недостатньо знань: Тімоті Снайдер пояснив, що треба вчити українцям
12K
Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua