На тлі політичних колізій Франція може залишитись без бюджету на наступний рік

У Сенаті Франції депутати проголосують за закон, що дозволяє жити без бюджету





Національні збори (нижня палата парламенту Франції, – «Главком») 16 грудня ухвалили у першому читанні надзвичайний закон, що дозволяє виконавчій владі стягувати податки та позичати гроші для фінансування держави та системи соціального забезпечення. Це рішення було ухвалено після того, як парламент відмовився ухвалити бюджет Франції на наступний рік, пише BFMTV.

Тепер рішення за верхньою палатою – Сенатом. Надзвичайний закон став необхідним через те, що Національні збори 12 днів тому винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє і запобігли ухваленню бюджету жорсткої економії на 2025 рік. За ухвалення надзвичайного закону проголосував 481 депутат із 577. Голосування щодо самого надзвичайного законопроєкту у Сенаті відбудеться сьогодні, 18 грудня.

Незважаючи на рідкісну одностайність під час голосування за надзвичайний закон опозиція висловила жаль у зв'язку з тим, що спікер Національних зборів Яель Браун-Піве оголосила неприйнятними поправки, спрямовані на індексацію шкали прибуткового податку відповідно до рівня інфляції.

«Табір Макрона вирішив змусити французів платити ціну за вотум недовіри», – прокоментувала те, що сталося на сторінці в мережі «Х», заступник голови Національних зборів, «ліва» Клеманс Гетте.

За словами міністра бюджету Лорана Сен-Мартена, що йде у відставку, 380 тис. нових домогосподарств зі скромними доходами можуть бути включені в податкове коло без індексації. Проте новий уряд може виправити цю проблему у новому проекті бюджету, голосування за яким відбудеться на початку наступного року.

А тим часом держава у Франції діятиме на підставі спеціального закону, статті якого дозволять виконавчій владі продовжувати збирати податки на основі шкали, затвердженої 2023 року цього року.

У понеділок увечері Центральний банк Франції знизив свій прогноз зростання ВВП Франції на 2025 рік на 0,3 відсоткових пункти – до 0,9%, підкресливши, що економічне середовище залишається схильним до «подвійної невизначеності», як усередині країни, так і на міжнародному рівні.

Центральний банк Франції також переглянув прогноз на 2026 рік у бік зниження порівняно з вересневим прогнозом на 0,2 процентних пункти до 1,3%, що тепер відповідає прогнозу на 2027 рік.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Франсуа Байру, призначений минулої п'ятниці президентом, у понеділок розпочав переговори з політичними партіями щодо формування нового уряду та про те, як ухвалити бюджет на 2025 рік.

Він є шостим прем'єр-міністром при президентстві Еммануеля Макрона, яке розпочалося у 2017 році, і четвертим з моменту переобрання Макрона на пост глави держави у 2022 році.

У понеділок і вівторок новий прем'єр-міністр зустрівся з лідерами 11 фракцій Національних зборів у порядку черговості груп, насамперед з Марін Ле Пен, лідером правої партії «Національне об'єднання», та головою цієї партії Жорданом Барделла.

Марін Ле Пен вітала «більш позитивний підхід» Франсуа Байру до переговорів з опозицією, ніж у його попередника Мішеля Барньє, та висловила сподівання, що робота над пропорційною виборчою системою, до якої також закликає новий прем'єр-міністр, може розпочатися «одразу після ухвалення бюджету».