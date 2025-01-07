У Придністров'ї тисячі людей залишилися без опалення

Дефіцит потужності в енергосистемі Придністров'я становить близько 30% від потреб регіону

Після зупинки поставок російського газу до Молдови в окупованому Росією Придністров'ї тисячі жителів залишилися без опалення. Про це пише Reuters.

Зазначається, що понад 51 000 домогосподарств залишилися без газу.

Наразі дефіцит потужності в енергосистемі Придністров'я становить близько 30% від потреб регіону. Ситуація ускладнюється відсутністю теплопостачання і гарячої води в багатьох будинках.

За інформацією так званої влади Придністров'я, станом на шосте січня повністю відключено від газопостачання 122 населені пункти, централізоване подавання тепла припинено в 1565 житлових будинках, 147 дитячих садках і 131 школі. Шкільні канікули було вирішено продовжити до 20 січня.

Через віялові відключення електроенергії та стрибки напруги в будинках горить стара електропроводка і запобіжники. Жителі сільської місцевості рятуються від холоду пічним опаленням, до заготівлі дров для населення залучили солдатів і військову техніку.

У самій Молдові проблем з електрикою і газом наразі немає. Країна диверсифікувала постачання енергоносіїв через Румунію.

Як пише NewsMaker, Молдовська ДРЕС, розташована у Придністров’ї, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, змушена перейти на спалювання запасів вугілля. За різними оцінками, цих запасів вистачить лише до кінця січня, що створює додаткову загрозу для енергозабезпечення регіону. Ситуація залишається критичною, і подальший розвиток подій залежатиме від пошуку нових джерел енергії.

За енергетичною та гуманітарною кризою у Придністров’ї стоїть російська влада, яка хоче використати цей важіль для тиску на Україну, сказав прем'єр Молдови Дорін Речан під час кризового брифінгу у Кишиневі.

«Енергетична криза у Придністров’ї є штучно створеною. Де-факто влада регіону, попри погіршення ситуації, не зацікавлена у підтримці. Кишинів запропонував допомогу, але ця пропозиція була відкинута, оскільки Росії потрібна штучно створена гуманітарна криза. Росія контролює Придністров’я, і вони не дозволяють нікому допомагати придністровському регіону. Мета Росії – створити нестабільність у регіоні, в також, що дуже важливо, вплинути на вибори у Молдові, що відбудуться восени. Їхня мета – отримати проросійський уряд, що зрештою допоможе їм консолідувати власні військові спроможності, а надалі використовувати цей важіль, у тому числі проти України», – зазначив він.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Раніше стало відомо, що всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу.

Також Україна експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Як повідомлялося, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.

До слова, невизнане Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського. Так звана влада Придністров'я пояснила відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

Російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань». Компанія поінформувала, що 28 грудня направила повідомлення Moldovagaz про намір припинити поставки газу. Також в російській компаній звинуватили Moldovagaz у «регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов».